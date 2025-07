Celebra el Día del Chocolate con este panque, una receta barata y rápida para acabarte en una sentada

Este 7 de julio se celebra el Día Internacional del Chocolate y qué mejor que celebrarlo con un postre repleto de chocolate, pero eso sí, muy saludable. Se trata de un panque de cacao hecho con harina de almendras que es muy fácil de hacer y que puedes tenerlo listo en solo 40 minutos. Para esta receta no gastarás mucho y le encantará a toda la familia. Así que si quieres sorprenderlos, manos a la obra.

El Día Internacional del Chocolate fue propuesto en Francia en 1995 y rápidamente se adoptó en varios países como una forma de rendir homenaje al chocolate, uno de los alimentos más queridos en el mundo. También se busca reconocer su importancia cultural, económica y culinaria a lo largo de la historia.

Pero no solo se trata de un festejo europeo, en México tiene sus propias raíces. El chocolate también es de origen mesoamericano, particularmente entre los pueblos olmeca, maya y mexica. Se preparaba como bebida amarga y ceremonial a base de cacao, agua y especias como chile. Incluso, el cacao era tan valioso que llegó a usarse como moneda entre los mexicas.

Los europeos lo conocieron en el siglo XVI tras la llegada de los conquistadores españoles, y lo adaptaron añadiendo azúcar y leche, convirtiéndolo en el dulce que conocemos hoy. Así que, el Día Internacional del Chocolate puede ser una excusa para darte un gusto y una oportunidad para valorar una tradición ancestral.

Este panque de cacao está hecho con harina de almendras y es muy fácil de hacer | Foto: TikTok @danielavizcarramx

Receta para preparar panqué de chocolate saludable

3 plátanos

3 huevos

1/2 taza de crema de cacahuate

1/2 taza de cacao sin azúcar

1/4 de taza de harina de almendras

2 cucharadas de polvo para hornear

1/4 de taza de chispas de chocolate

Instrucciones

Machaca los plátanos con un tenedor hasta que queden completamente aplastados. Agrega los huevos y mezcla todo perfectamente hasta que se integren ambos ingredientes que ya colocamos. Añade la crema de cacahuate e integra nuevamente. Luego espolvorea el cacao en polvo y finalmente el polvo para hornear. Mezcla muy bien todos los ingredientes con un globo o un tenedor, no es necesario que utilices una batidora. Lleva la mezcla a un molde sobre papel encerado y esparce bien por todos los ángulos. Añade las chispas de chocolate y está listo para meter al horno. Precalienta y hornea por 30 minutos a 180 grados y listo. Ingresa un palillo para verificar que está listo.

Datos curiosos que no sabías del chocolate y te dejarán impactado

El chocolate negro tiene antioxidantes como flavonoides que pueden ayudar a la salud cardiovascular. Además, su consumo moderado puede mejorar el estado de ánimo gracias a sustancias como la feniletilamina, relacionada con la sensación de enamoramiento. Suiza, Alemania y Bélgica están entre los mayores consumidores de chocolate per cápita del mundo, pero México no se queda atrás y no solo como consumidor, el estado de Tabasco es uno de los principales productores de cacao.

El estado de Tabasco es uno de los principales productores de cacao | Foto: TikTok @danielavizcarramx

¿Cuándo se celebra el Día del Chocolate en México?

El 13 de septiembre también se celebra el Día del Chocolate en México, y es una fecha especial para una degustación artesanal, acudir a algún evento lleno de chocolate o elaborar una receta mexicana hecha con cacao como un delicioso atole, un pastel, una gelatina y hasta unas trufas.