Barranca de Chapultepec: el parque con cascadas y un manantial a menos de 2 horas de la CDMX para visitar en vacaciones

Si estás planeando una escapada de fin de semana a Morelos, no te puedes perder de uno de sus secretos mejor guardados, el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, y no, no es el que conoces en la Ciudad de México, este se ubica en Cuernavaca, muy cerca de la capital mexicana y es perfecto para un día en contacto con la naturaleza mientras te diviertes con toda la familia.

El Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec se ubica a solo 3 kilómetros del centro histórico de Cuernavaca, este pulmón verde ofrece una experiencia increíble entre ahuehuetes centenarios, manantiales cristalinos y una biodiversidad sorprendente que te sorprenderá a primera vista, como los hermosos pavorreales o las tortugas.

El parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y la aventura ligera. Uno de sus principales atractivos es el manantial de Chapultepec, cuya agua alimenta un sistema ecológico encantador y espectacular, hogar de especies únicas como la carpita morelense y el cangrejito barranqueño.

La Barranca de Chapultepec no es solo un parque, es un viaje a la biodiversidad tropical de Morelos, una experiencia educativa y un escape natural a solo una hora y 45 minutos del bullicio de la ciudad. Sin duda, una joya turística imperdible en la Ciudad de la Eterna Primavera.

| Foto: Facebook Parque Barranca de Chapultepec

¿Qué hacer en el Parque Urbano Barranca de Chapultepec?

El Parque Urbano Barranca de Chapultepec encontrarás mucho más que árboles y senderos. Este no es un parque cualquiera, dentro encontrarás Unidades de Manejo Ambiental (UMAs) que albergan mariposario, orquideario, aviario, cocodrilario, acuario y hasta un ajolotario. Así que, mientras te diviertes, al mismo tiempo te sorprenderás y aprenderás a promover la conservación de especies endémicas. Por eso es que este espacio también es ideal para niños.

Este parque alberga un mariposario, orquideario, aviario, cocodrilario, acuario y hasta un ajolotario | Foto: Facebook Parque Barranca de Chapultepec

Así que, si viajas en familia, la oferta es muy amplía para que pasen un día fenomenal. En el parque encontrarán un lago con ecolanchas, un tren panorámico, planetario digital, áreas de picnic, teatro al aire libre y talleres ecológicos que van desde reciclaje hasta creación de máscaras. Pero hay más, checa esto:

Mercado verde

Espectáculos

Esculturas-tótem

Recorridos

Fotografía y observación de aves

Picnics, relajación y cultura ecológica

Si viajas en familia, la oferta es muy amplía para que pasen un día fenomenal | Foto: Facebook Parque Barranca de Chapultepec

¿Cómo llegar y cuánto cuesta?

El parque abre sus puertas todos los días de 6:00 a 17:00 horas, con entrada general accesible para adultos y niños. Durante el año, se organizan eventos especiales como el festival Miquixtli, en el marco del Día de Muertos, con altares, talleres y presentaciones artísticas. Así que antes de acudir, verifica si hay algo especial.