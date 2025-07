¿Qué dice la psicología de las personas obsesionadas con las mascotas?

Para quienes tienen mascotas, los animales de compañía se han convertido en una parte fundamental de su día a día; muchos no solo los consideran eso, sino que los han incorporado a sus vidas como parte de su familia. Sin embargo, la afición por las mascotas en ocasiones traspasa límites y llega a convertirse en una obsesión; ¿qué dice la psicología de estas personas? Aquí te contamos.

La obsesión por los animales de compañía puede llegar a extremos incluso patológicos. De acuerdo con una publicación del sitio especializado Psicología y Mente, las personas obsesionadas con las mascotas comparten algunos rasgos que las caracterizan. El primero de estos rasgos es que acumulan animales en sus hogares. A este comportamiento se le conoce como síndrome de Noé, por el cual las personas que lo padecen tienden a acumular un gran número de animales en sus casas.

Situaciones como el estrés psicosocial y la soledad son algunas de las causas que originan esta condición, además de que muchos de quienes presentan este síndrome también muestran un trastorno mental o médico previo, como demencia, depresión mayor, características psicóticas o problemas de adicción a las drogas.

Psicología y Mente refiere que las personas con una obsesión patológica por las mascotas suelen mostrar conductas que denotan un abandono de su propio cuidado o del cuidado de su hogar, además de que también suelen acumular objetos inservibles y tienden al aislamiento.

"Estos individuos no solo recolectan muchos animales (habitualmente perros o gatos), sino que, además, no les dan la atención básica que necesitan y son incapaces de reconocer lo que esto puede suponer tanto para la salud y el bienestar propio como para el de los animales. No es que sean crueles, es que simplemente no son conscientes de su propia conducta, ya que presentan un fenómeno conocido como anosognosia".