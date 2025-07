¿Cuál es el mejor horario para comer papaya para que limpie el hígado?

El hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y al que no sólo le debemos la filtración de la sangre, sino que tiene más de 500 funciones que están muy relacionadas al metabolismo, según explica la American Liver Foundation. Lo anterior permite que produzca proteínas, billis, colesterol, convierte la glucosa en glucógeno y combate infecciones, ¡por lo que es fundamental que lo mantengas sano!

Pues cuando nuestro hígado no está en óptimas condiciones se pueden presentar enfermedades hepáticas como la hepatitis, el hígado graso, la cirrosis y hasta el cáncer, tan sólo por mencionar algunas de las afecciones más comunes. Se sabe que un estilo de vida saludable con ejercicio, libre de alcohol, con un peso saludable, evitando la vida sedentaria y promoviendo el ejercicio, además de una dieta equilibrada pueden ayudar a que este órgano nunca presente problemas.

Hoy queremos hablarte precisamente sobre la alimentación, ya que se sabe que granos integrales, proteínas, una buena hidratación y el consumo frecuente de verduras y frutas te pueden ayudar a mantener el hígado sano; sin embargo, hay una fruta e particular que es considerado un oro: la papaya, ya que puede ayudarte a desintoxicar este órgano vital.

No importa si la consumes picada en un coctel por las mañanas, en un jugo o en un licuado, o bien, antes de ir a dormir, ya que las propiedades y nutrientes de esta fruta son perfectas para proteger a este órgano. Expertos en nutrición detallan que lo anterior se de a que es rica en fibra, vitaminas y antioxidantes, pero estos últimos son los que más ayudan a tener un detox, ¿pero alguna vez te habías preguntado cuál es la mejor hora para comer papaya? Aquí te contamos.

La papaya es una fruta que puede ayudar a limpiar el hígado de forma natural por sus múltiples nutrientes como los antioxidantes, entre ellos la vitamina C, el betacaroteno y los falvonoides, pues lo protegen del estrés oxidativo, según el Continental Hospitals. Por si fuera poco, es un alimento rico en papaína y quimopapaína que mejoran la digestión y desintoxican al órgano, además que controlan niveles de sustancias que pueden ocasionar afecciones.

Cabe destacar que un estudio de la National Library of Medicine reveló que la papaya sí puede mejorar la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA, por sus siglas en inglés), al menos en las pruebas hechas en ratas, al atenuar el estrés oxidativo, la inflamación y la expresión de genes lipogénicos y por lo que se podría usar tanto para la prevención, como en tratamientos.

Aunque no existe una hora perfecta o más recomendada para consumir la papaya, expertos afirman que lo ideal es consumirla durante las mañanas, ya que al ser rica en fibra nos dará saciedad durante el día y esto también te puede ayudar a perder peso. Cabe destacar que los nutriólogos la recomiendan en horarios específicos según las metas de cada persona y sobre esto también es fundamental mencionar que se puede combinar con otros alimentos.

Sin embargo, también se recomiendan otros horarios. Es por ello que le pedimos a la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT que nos dé el horario más recomendado para comer esta deliciosa fruta y esto nos dijo:

Aunque muchas personas prefieren cenar papaya por las noches, lo cierto es que no todos lo recomiendan, pues si bien sus nutrientes llegarán de la misma manera a nuestro organismo, se debe de recordar que se trata de una fruta rica en fibra que puede ocasionarte hinchazón y molestias estomacales. Asimismo, rumores entre la población aseguran que cuando la papaya se come de noche, nos da más beneficios a la salud.

Peor lo anterior se trata de un mito. De acuerdo con la Academia Española de Nutrición no pasa nada si comemos papaya o cualquier otra fruta por las noches, sin embargo, destacan que se debe de cuidar muy bien la alimentación y no dejar solo frutas para la cena.

"Lo que no es recomendable es sustituir la cena únicamente por fruta, bien por hacerla ligera, o para ingerir menos calorías. Pese a que las frutas son un grupo de alimentos muy saludables, no aportan todos los nutrientes necesarios y no pueden por sí solas constituir una cena de modo habitual", se lee en el sitio de la Academia.