Cardiólogos coinciden, el estrés afecta al corazón y estos son los corajes que debes evitar si quieres estar sano

El estrés ya no es solo una molestia emocional, puede convertirse en una amenaza real para la salud del corazón. Así lo advierten cardiólogos y estudios científicos que han demostrado cómo el estrés crónico aumenta el riesgo de infartos, hipertensión e incluso arritmias. Aquí te decimos cuáles son las situaciones que más nos hacen estresarnos y debemos evitar si queremos cuidar al motor de nuestro cuerpo.

Expertos coinciden en que el estrés activa una cadena de respuestas fisiológicas que afectan directamente al sistema cardiovascular, entre ellas el aumento de la presión arterial, la inflamación crónica y el daño en los vasos sanguíneos. Está demostrado que el estrés incrementa la actividad de la amígdala, una zona del cerebro relacionada con el miedo y la ansiedad. Esta sobreestimulación provoca inflamación y una mayor carga para el corazón.

Así, que ya lo sabes, cuidar del corazón ya no es solo evitar las grasas o medir el colesterol. La ciencia es muy clara, también debemos cuidar nuestras emociones. El estrés puede romper corazones, literalmente, y detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida saludable y un susto que pudo evitarse.

Expertos coinciden en que el estrés activa una cadena de respuestas fisiológicas que afectan directamente al sistema cardiovascular | Foto: Freepik

¿Qué dicen los cardiólogos sobre el estrés relacionado con la salud del corazón?

Estudios publicados por el Journal of the American College of Cardiology y la revista Hypertension han encontrado que altos niveles de cortisol (la hormona del estrés) duplican el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. En un seguimiento de más de 11 años, investigadores hallaron que quienes tenían niveles elevados de cortisol presentaban un 90 por ciento más de probabilidades de padecer infartos, derrames cerebrales o hipertensión.

En el artículo "La cabeza está conectada al corazón – y puede influir en la salud" publicado en la American Heart Association, el Dr. Glenn Levine, médico clínico y profesor de medicina en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas mencionó que el estrés mejora la calidad de vida pero también puede salvarla.

"Reducir el estrés no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede salvarla. Los pacientes con enfermedad cardiovascular deben aprender técnicas de manejo del estrés como parte de su tratamiento integral", explicó el Dr. Glenn, jefe de la sección de cardiología del Centro Médico de Asuntos de Veteranos Michael E. DeBakey en Houston.

Investigadores hallaron que quienes tenían niveles elevados de cortisol presentaban un 90 por ciento más de probabilidades de padecer infartos | Foto: Freepik

¿Qué situaciones nos generan más estrés?

A esta lista se añade uno más, La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido sobre el impacto del estrés laboral, al que considera una de las principales amenazas para la salud mental en el siglo XXI. Aunque cada persona reacciona diferente, hay eventos comunes que los especialistas consideran especialmente detonantes:

Problemas económicos o de deudas

Rupturas sentimentales o conflictos de pareja

Cargas laborales excesivas

Pérdida de un ser querido

Enfermedades propias o de familiares cercanos

Exceso de multitarea o falta de sueño

Maternidad o paternidad sin red de apoyo

A esta lista se añade uno más, el impacto del estrés laboral | Foto: Freepik

¿Cómo proteger el corazón desde lo emocional?

Cardiólogos y especialistas recomiendan incluir técnicas de manejo del estrés como parte de la prevención cardiovascular. Entre ellas respiración consciente y meditación, yoga o actividad física regular, terapia psicológica o grupos de apoyo, dormir al menos 7 horas por noche, reducir el consumo de cafeína y alcohol.