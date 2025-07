Nana Calistar: horóscopo de HOY 4 de julio, el dinero llega a las manos de Cáncer y Leo

Mientras que Virgo y Capricornio recibirán una noticia que les va a cambiar la vida. Es su momento pues llega todo aquello por lo que han trabajado. Las personas nacidas bajo estas cartas astrales experimentarán dicha, amor y fortuna. Nana Calistar nos da las predicciones de hoy para los signos del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar HOY 4 de julio

Piscis

Eres una persona buena, pero con el paso del tiempo te has vuelto fría y sin corazón y eso se debe a los golpes que has recibido en los últimos años. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen mucha envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme que solo te pondrá de mal humor...

Acuario

Habrá momentos del día en que te sientas bien perdido o perdida y no sepas que camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón. La vida te va a premiar por situaciones y buenas obras que has realizado, solo ten un poco de calma. No pretendas cambiar tu forma de pensar por agradar a quien te gusta, el amor es incierto y aparecerá cuando menos lo imagines y cuando menos creas.

Capricornio

Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días. Necesitas comer más fibra y tomar más agua pues podrías sufrir problemas de estreñimiento. Es momento de que busques dentro de ti ese talento que tienes y no has sabido explotar, los tiempos de Dios son perfectos y si antes no habías logrado algún sueño estas en una buena etapa para hacerlo..

Sagitario

No pienses fregaderas que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente. Te enteras del fallecimiento de una persona conocida. Es momento de ver más por tu vida antes que la de los demás. Tienes que dar otra oportunidad a alguien ahora pon tú la condición, si te lo propones vas a fregar bien bonito y voltear la tortilla a quien una vez te hizo daño. Cuidado con cambios de última hora en el amor, no se ve un buen escenario y podrías terminar pasándola muy mal por estar sometida o esperando que esa persona que te guste se fije en ti.

Escorpión

Manda a la fregada a quien te cause estrés y no te deje avanzar no es momento para estar aguantando dichas fregaderas. Problemas con pareja de los cuales se resolverán por ayuda de una tercera persona. Tu carácter será tu mejor arma pa dañar a quien te quiera ver la cara. Si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo. Aguas con celos. Un chisme muy fuerte sobre tu familia podría dañarte, sino son ciertos no tienen por qué preocuparte o quitarte el sueño.

Libra

Ten cuidado con amor del pasado que retornará en cualquier momento. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas, hay posibilidad de emprender un negocio que tiene que ver con venta de alimentos y te va a ir super bien solo es cuestión que te apliques en él y te pongas las pilas. Si sientes duda acerca de una decisión que tienes que tomar, ten calma y consúltalo con esas personas que son importantes para ti y te quieren sus consejos te harán despejar muchas dudas.

La vida te está encaminando hacia lo que realmente deseas. Foto: Pixabay

Virgo

Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti. Cuídate de chismes y de situaciones que tengan que ver con dimes y diretes. Te enteras de las put$%rias de una de tus amistades y te pedirá que seas su tapadera. Una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos. Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días.

Leo

Momento de grandes cambios, de abrirte paso por la vida como Dios manda, no permitas que el pasado regrese y te siga afectando, date la oportunidad de ver más por tu vida y por lo que te hace feliz, vienen días en los cuales estarás muy expuesto o expuesta a chismes de vecindad, si les haces caso te van a afectar demasiado, es momento de cerrar el baúl de los recuerdos y centrarte en lo que en realidad importa. Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, sino confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí.

Cáncer

Amor a la distancia comienza a revivir, empezarás a sentirle sabor a la vida. Que te valga maíz opiniones de otras personas pues tu eres el o la única responsable de tus cosas y destino. La vida te pondrá en una situación algo complicada, pero será para reacciones y no sigas atontándote por los mismos errores de siempre. No dejes que el amor te vuelva a dañar, aprende del golpe para que no te vuelva a suceder. No gastes tanto en tonterías que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias.

Géminis

En cuestión de amor debes aprender a no depender de ninguna persona pues cuando esta se vaya te quedarás con las manos vacías y caerás en esas tontas depresiones a las cuales cada día estás más acostumbrado o acostumbrada. No des pie a que las personas te juzguen por quién eres, que ellos piensen lo que quieras, recuerda que ese no es tu problema.

Tauro

Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí. Si tienes una relación ten presente que no todo deben de ser palabras sino también hechos, muéstrale a tu pareja lo que sientes con detalles y acciones que fortifiquen el amor que sientes. Vienen cambios importantes en tu vida y con ellos situaciones que te van a marcar en estos meses, números de la suerte 12, 34 y 67.

Aries

Es momento de ver más por ti antes que las demás personas, la vida te van a compensar lo que te salió debiendo en tu pasado. Gente tonta hay demasiada en tu vida y lejos de ayudarte te dañan demasiado deveras aprender a quitarlas de tu vida. Cuidado con cambios de última hora en tu estado de ánimo podrías andar algo triste por situaciones que no resultaron. Enfermedad en la familia que podría hacer que termine en el hospital. Cuidado con secretos que van a salir a la luz.