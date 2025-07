Los desayunos más saludables: bueno, bonito y barato

Desayunar supone para muchas personas un momento de calma, de tranquilidad, de paz mental, de conectar con uno mismo, de ahondar en los pensamientos más intrínsecos, de mirar al horizonte y perderse en tu yo más interior, de conectar con el día.

Desayunar es la primera comida del día, y tras una noche de sueño, independientemente de las horas dormidas, lo cierto es que estudios y expertos relacionados con nutrición y la salud física, coinciden en que es importante empezar el día con energía; una energía que en buena medida es dada gracias al aporte calórico que supone la comida.

Y es que, a quién no le gusta salir a desayunar. Una de las actividades más preferidas, sobre todo cuando se está de viaje o de escapada. Cuando se tiene tiempo suficiente para disfrutar del desayuno sin prisas para elaborarlo o simplemente para degustar. Tal es la importancia de la comida y de los productos utilizados en el desayuno que incluso en la ruleta online o slots de un casino hay juegos relacionados con la comida.

¿Por qué hay que desayunar?

Hay muchos refranes y mitos de que el desayuno es la comida más importante del día; pero hay quienes difieren en que ese papel es para la comida del mediodía, y pocos son los que optan por la cena, porque por lo general suele ser la comida más ligera por lo de irse a dormir después con la sensación de cuerpo pesado.

La ciencia evidencia que desayunar ayuda al ser humano a activar el metabolismo, equilibrando el nivel de azúcar en la sangre y mejorando el rendimiento físico y mental de las personas. Justamente, por ser una de sus funciones la de equilibrar el nivel de azúcar, se recomienda evitar incluir alimentos de alto contenido de azúcar en la primera comida del día. Porque es un exceso que puede costar eliminar.

¿Qué pasa si no desayunamos?

Uno de los grandes errores que cometen muchas personas al decidir no desayunar es promover un mayor ingesta de nutrientes, es decir, si tu cuerpo no desayuna al principio del día está esperando con ansia la siguiente comida para reponer fuerzas, lo que en ocasiones produce problemas de obesidad, porque acumula esa comida como reserva de energía que no se quema. Otros problemas asociados al no desayuno son la diabetes y la fibrilación auricular, lo que puede dañar la sensibilidad a la insulina.

Sin embargo, es importante saber elegir qué desayunar, porque de un mal desayuno se puede obtener el objetivo totalmente contrario al deseado. Según la Organización Mundial de la Salud, un desayuno saludable no debe aportar más del 10% de las calorías diarias, independientemente de que se trate de un niño, un joven o un adulto. En otras palabras, cuanto menos refinado sea el desayuno más saludable será. El desayuno de tostadas de jamón es una muy buena opción, aunque hay que conocer los niveles refinados de desayunar jamón.

Top mejores ideas de desayunos saludables

Tostadas con aceite

El aceite de oliva virgen extra, el AOVE, tiene múltiples beneficios para la salud, sobre todo en ayunas. Es por ello, que elegir aceite de oliva siempre es buena idea, porque ayuda a regular el intestino, mejora la digestión, fortalece el sistema inmunológico y permite canalizar mejor los nutrientes. Incluso, hay dietistas que recomiendan tomar una cucharada de aceite de oliva recién despertados sin ingerir ningún tipo de alimento.

Sin embargo, no cualquier tipo de pan sirve. Por lo general, el pan blanco no es la mejor opción, pero el pan integral sí que es más saludable y consigue saciar el antojo de pan por más tiempo, siendo uno de los desayunos más típicos y tradicionales. Por supuesto, una idea es añadirle tomate natural en rodajas o rallado, evitando siempre la sal, o en su defecto, en muy pequeña cantidad.

La típica tostada tiene variantes, al gusto del consumidor. Una de las recetas que más se repiten últimamente en muchos restaurantes es la tostada con aceite, tomates cherrys y queso mozzarella natural con albahaca o la mítica de aguacate con salmón.

Tortitas de avena

Para los amantes de los dulces y el desayuno salado, una opción que siempre enamora el estómago y también los ojos son las tortitas o pancakes. Pero, lejos de ser una opción poco sana, existe la alternativa de cocinar tortitas de avena con alto contenido en proteína, ideal también para postres.

Lo mejor de la avena es su alto contenido en fibra, un sustituto de las típicas tortitas de harina refinada, un desayuno o merienda que no es nuevo, sino que casi que todo el mundo ha crecido tomándolas en la casa de la abuela.

Huevos revueltos

A priori parece un desayuno de película americana, en una isla enorme en mitad de la cocina, pero con la tendencia de vida fitness se ha convertido en un desayuno rico, saludable y rápido y sencillo de hacer.

El huevo contiene diversos minerales como fósforo, hierro y calcio, así como vitamina B12, necesaria para el metabolismo de las grasas, vitamina K para fortalecer los huesos y vitamina D. Incluir este alimento en el desayuno aporta grandes cantidades de proteínas, vitaminas y minerales para empezar el día con las pilas bien cargadas. Además se ha comprobado que comer huevos en la primera hora del día contribuye a la función cerebral y la salud ocular.

Aunque la opción más común es la de huevos revueltos, normalmente sobre una rebanada de pan; la realidad es que esto depende del gusto de cada uno. El objetivo es incluir el huevo, independientemente de la forma en la que se cocine.

Avena con fruta

Y para los que quieren eliminar el pan totalmente de la dieta, una opción más rica y nutritiva son los boles de avena con yogur natural proteico y alguna fruta fresca como pueden ser las fresas, el kiwi o cualquier tipo de frutos silvestres o rojos.

MMV