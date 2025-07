Horóscopo agosto: predicciones para Libra en salud, dinero y amor; ¿qué le depara al signo?

Las predicciones de los signos del Zodíaco son las más buscadas cada que comienza un nuevo mes y en agosto no es la excepción. Dicen que pasando el octavo mes del año todo se va más rápido porque vienen entonces las fiestas patrias, Día de Muertos, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos cantando villancicos para celebrar la Navidad y la llegada de un nuevo año.

Mientras eso sucede, vamos a ver lo que nos depara agosto para las y los nacidos bajo el signo de Libra, porque de acuerdo a Bika Moon, las cosas se pondrán interesante para ustedes este mes. Experiencias importantes para ti que tienen que ver mucho con la tranquilidad, con la reflexión y eso será aplicado a los rubros más importantes de tu vida: el salud, el dinero y el amor.

Recuerda que cualquier cosa que los astros te deparen, incluyendo también el tarot, no tienen el mismo efecto si no los recibes con convicción. El poder de la mente, tómalo en cuenta, es sumamente poderoso, no lo subestimes.

Crédito: Especial

¿Cómo le irá a Libra en agosto 2025?

Las y los tarotistas aseguran que para el mes de agosto, Libra tendrá un mes de mucha tranquilidad, de girar la cabeza a lo que se te pide, pero no desde una posición negativa, sino más bien cuidándote, para estar bien para ti y disfrutar de tu independencia. Para ello, hay tres cartas del tarot The Light Seers, manejado por Bika Moon para este mes de agosto y esas son las siguientes:

Siete de bastos y nueve de oros : En el mes de agosto estarás en tu centro, nada de lo exterior, nada de lo que requiera tu presencia. Eres muy independiente, disfrutarás de tu propia compañía. Será un mes en el que te cuides tú mismo, tú misma, para disfrutar de tu independencia.

: En el mes de agosto estarás en tu centro, nada de lo exterior, nada de lo que requiera tu presencia. Eres muy independiente, disfrutarás de tu propia compañía. Será un mes en el que te cuides tú mismo, tú misma, para disfrutar de tu independencia. La Torre y el Mago : Habrá un cambio en lo que estés haciendo; para muchos, si estás haciendo algo que te llena, empezarás a manifestar otra idea porque sientes que ya no es sostenible lo que es. Frenarás el ruido externo para romper viejas estructuras y manifestar otras cosas. La Torre aparece cuando algo está por derribarse y combinada con el Mago, significa dar pie a una nueva construcción. Desde lo interno, Libra, construirás. Aparece el Nueve de Copas, lo que significa satisfacción, que estás cumpliendo con algo que te gusta, que te da estructura y sostén económico.

: Habrá un cambio en lo que estés haciendo; para muchos, si estás haciendo algo que te llena, empezarás a manifestar otra idea porque sientes que ya no es sostenible lo que es. Frenarás el ruido externo para romper viejas estructuras y manifestar otras cosas. La Torre aparece cuando algo está por derribarse y combinada con el Mago, significa dar pie a una nueva construcción. Desde lo interno, Libra, construirás. Aparece el Nueve de Copas, lo que significa satisfacción, que estás cumpliendo con algo que te gusta, que te da estructura y sostén económico. El Sumo Sacerdote: Se abre un nuevo camino para ti en agosto, puede ser una puerta en el ámbito profesional o personal, confiarás mucho en tus habilidades. Te sentirás en armonía contigo mismo, todo lo que empieces a crear tiene un camino en agosto y estará conectado contigo y tu sabiduría.

Crédito: Especial

¿Cómo le irá a Libra en el amor en agosto 2025?

Si bien la independencia es uno de los ámbitos de los que disfrutarás, Libra, en agosto podría haber problemas con tu pareja o con algún amigo o familiar cercano, con quien romperás relación por unos días para mantener ese centro individual que te regrese al equilibrio con esas personas que están a tu alrededor.

Evita que las discusiones suban de tono porque entonces podríamos estar hablando de un rompimiento que no tenga vuelta atrás. Si ya no tiene solución, entonces deberás ver por tu bienestar.

¿Cómo le irá a Libra en el dinero en agosto 2025?

Lo único que deberás tener en cuenta para agosto, Libra, es que debes pensar bien las cosas antes de actuar, por más independencia que tengas; un error podría costarte muchísimo. Posiblemente se te presente un nuevo acuerdo para un negocio con algún familiar, sin embargo, deberás fijarte qué es lo que dicen los documentos antes de que los firmes.

En este momento tu familia no está pasando por un buen momento económico, por lo que deberás ser paciente con ellos, si puedes ayudarlos y está en tus manos, no dudes en realizar actos de bondad y aunque también se maneje tu independencia durante este mes, no está mal que de vez en cuando salgas con tus amigos, aunque cuida mucho este aspecto económico para que no te desfalques.

¿Cómo le irá a Libra en la salud en agosto 2025?

La influencia de la Luna en Sagitario provoca que seas capaz de enfocar tu energía en hacer todo sin cansarte: desde tu trabajo, tu vida familiar, tu vida social, el deporte; todo eso es importante para que hagas catarsis de eso que traes dentro y que provoca que te enfoques en ti.

La independencia te lleva a ser también disciplinado con tus hábitos, por lo que tendrás de a poco resultados de estas actividades físicas que estás realizando ya sea en tu hogar o en algún gimnasio, centro deportivo o parque.