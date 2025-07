Horóscopo agosto: predicciones para Escorpión en salud, dinero y amor; ¿qué le depara al signo?

El protagonismo que tiene Escorpión no pasará desapercibido para agosto. Este mes será bueno en el aspecto de economía, sin embargo, veremos también la capacidad y disposición que tienen para solucionar cosas que se alejan de su control. Sabemos la exigencia y la voluntad para tomar decisiones de los escorpio, por lo que eso se pondrá también a prueba durante el octavo mes del año.

El amor también traerá novedades, sin embargo podrían ser sólo pasajeros, eso sí, viviéndolos intensamente; al no tener un compromiso, todo se tratará de vivir al día como van llegando las cosas.

Con las cartas de Bika Moon, podrás darte cuenta de cómo te recibirá el mes de agosto, no sólo en la economía y el amor, sino también en la salud. Ya comenzaremos el último cuatrimestre del año, por lo que es necesario que enfoques todas tus fuerzas también en mantenerte físicamente al cien.

Las cartas de Escorpión para agosto 2025

Para este mes de agosto habrá situaciones que te pondrán en un escenario complicado, sin embargo, lo equilibras con lo bien que te está yendo en la parte económica. Para que tomes nota de lo que te espera este octavo periodo del 2025, te contamos cuáles son las cartas que comparte Bika Moon, quien revela cómo se pondrán las cosas para ti, a través de las siguientes cartas:

Paje de espadas y el as de oros : Habrán muchas ideas de negocios para mejorar tu economía, hay actitud de observación, con cautela, aprovechando oportunidades, pero sobre todo estudiarlas. Habrá inspiraciones con el objetivo de aprovechar esa oportunidad y crear; el as de oros es representado con el alma, es decir, que te nace del corazón.

: Habrán muchas ideas de negocios para mejorar tu economía, hay actitud de observación, con cautela, aprovechando oportunidades, pero sobre todo estudiarlas. Habrá inspiraciones con el objetivo de aprovechar esa oportunidad y crear; el as de oros es representado con el alma, es decir, que te nace del corazón. Diez de bastos y 6 de copas : Es probable que te desplaces a algún lugar de tu infancia, que necesites volver a tu lugar de origen, comienzas un nuevo camino; también habrá sacrificio, hay mucha carga, peso, puede ser que venga cierta nostalgia, de cómo eran las cosas fáciles, de cómo las cosas eran mejor; podrás conectar con tu niño interior.

: Es probable que te desplaces a algún lugar de tu infancia, que necesites volver a tu lugar de origen, comienzas un nuevo camino; también habrá sacrificio, hay mucha carga, peso, puede ser que venga cierta nostalgia, de cómo eran las cosas fáciles, de cómo las cosas eran mejor; podrás conectar con tu niño interior. Seis de bastos y paje de oros: Esa idea que tienes acaba por consolidarse en agosto; un proyecto nuevo que llevabas tiempo postergando, tienes éxito, lo compartes con lo demás, estás estudiando la manera de crear algo nuevo, pero en ese proceso querrás volver a tus orígenes. Volver al pasado podría suponerte alguna inspiración.

¿Cómo le irá a Escorpión en el amor en el mes de agosto 2025?

Escorpión deberá abrazar el cambio con mucho optimismo. Si bien está acostumbrado a mantener relaciones estables, es momento de conocer gente sin compromiso alguno, eso sí, sin lastimar, estableciendo acuerdos previos para que no haya dificultad a la hora de terminar esos pequeños ciclos.

Los nacidos bajo este signo, querrán sostener romances fugaces, sin compromiso alguno. Intentarán conocer la mayor cantidad posible de gente, sin embargo, esto no impide que en algún punto de una de esas relaciones quieran establecer algo un poco más formal, ya dependerá de cada una de las situaciones que se le presenten a Escorpión.

¿Cómo le irá a Escorpión en la salud en el mes de agosto 2025?

Julio fue de mucha estabilidad mental y para agosto, habrá un seguimiento, aunque en realidad es necesario que no eches en saco roto los consejos de tus familiares y amigos para realizarte un chequeo general. No saldrá nada negativo, pero si lo dejas avanzar, entonces podrías tener un problema mayor en caso de no ponerle la debida atención.