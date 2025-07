¿Cuánto cuesta y dónde comprar el ácido bórico en México, la solución barata contra las cucarachas?

Uno de los contrastes más notorios al pasar de vivir en zonas periféricas o rurales a un entorno urbano, especialmente en departamentos ubicados en el centro de la ciudad, es la cantidad de cucarachas que se hacen visibles, sobre todo durante la noche. Es común observar cómo estos insectos emergen de coladeras, banquetas y entradas de edificios, aprovechando la oscuridad y la humedad del entorno.

Cucaracha en el hogar. Fuente: Archivo

A pesar de su presencia habitual en áreas urbanas, existen métodos eficaces para evitar que estas plagas se instalen dentro del hogar. En los últimos meses, uno de los remedios más comentados y difundidos en redes sociales ha sido el uso del ácido bórico, un producto de venta libre en farmacias que ha ganado reconocimiento por su capacidad para combatir cucarachas de manera efectiva.

Ácido bórico. Fuente: Archivo

QUÉ ES EL ÁCIDO BÓRICO Y CÓMO ACTÚA CONTRA LAS CUCARACHAS

El ácido bórico es un compuesto químico formado por boro, oxígeno e hidrógeno. Según el National Pesticide Information Center, posee propiedades antifúngicas, antivirales y antisépticas, especialmente al combinarse con ciertas sales. Su fórmula química es H3BO3 y, aunque ahora sea tendencia, se utiliza como pesticida desde 1948 en Estados Unidos.

En el caso de las cucarachas, empresas como Hisan, especializadas en control de plagas, explican que este polvo es letal por dos razones: deshidrata al insecto al contacto y, si lo ingiere, causa hemorragias internas que llevan a su muerte. Por eso, para que funcione, las cucarachas deben consumirlo. Además, también se ha demostrado su eficacia contra la proliferación de hongos, como el moho.

Un dato relevante es que no hay evidencia de que este compuesto cause cáncer. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), se realizaron estudios en ratones y ratas durante dos años con ácido bórico y bórax, y no se encontraron pruebas que vinculen su uso con enfermedades cancerígenas.

CÓMO UTILIZAR EL ÁCIDO BÓRICO CONTRA LAS CUCARACHAS

Para que sea efectivo, es fundamental que los insectos lo ingieran. No basta con esparcirlo y esperar que actúe mágicamente.

También es importante tener precaución, ya que puede ser tóxico tanto para humanos como para mascotas. Por ello, hay que evitar mezclarlo con azúcar u otras sustancias que podrían atraer a otros animales no deseados. Aquí una guía básica:

Usa guantes para manipular el producto.

Si el ácido que compraste tiene textura gruesa, tritúralo hasta obtener un polvo muy fino.

Espárcelo en zonas donde suelen pasar las cucarachas, como detrás de electrodomésticos, cerca de botes de basura, debajo del refrigerador o lavadora, y en rincones oscuros. Hazlo como si estuvieras usando un salero. Eso sí, nunca lo coloques en superficies donde cocinas o preparas alimentos.

También puedes hacer una pasta mezclando dos cucharadas de ácido bórico con 100 ml de agua. Esta mezcla puede aplicarse en entradas, grietas y otros puntos de acceso.

CUÁNTO CUESTA Y DONDE COMPRAR ÁCIDO BÓRICO EN MÉXICO

El costo del ácido bórico en México varía según la presentación (cantidad y proveedor) y el uso que se le dará (cosmético, insecticida, entre otros). Por ejemplo, en Qimsa se encuentra desde alrededor de 60 pesos por kilo. Farmacias Paris ofrece paquetes de 1 kg por aproximadamente 120 pesos. En plataformas como Mercado Libre, es posible adquirir sacos de 25 kg desde 2,030 pesos. También existen opciones en sobres de 10 gramos, como los de la marca Mercurio, que se venden en presentaciones de 50 sobres.

Para obtener datos más precisos y actualizados, es recomendable contactar directamente a proveedores como Hydro Environment, Qimsa, Farmacia Paris, además de revisar tiendas en línea como Mercado Libre y Amazon México.

SIGUE LEYENDO:

El truco con agua de romero y vinagre para eliminar arañas e insectos de la casa

Los gusanos no van más: así debes lavar el brócoli para eliminar pequeños insectos