CEO de Nvidia lanza advertencia para quienes no se adapten a la IA a partir de ahora

La Inteligencia Artificial es gran parte de nuestra vida, de la cotidianidad de la misma, pero también, sigue siendo controversial su uso, tanto en las personas comunes como en las empresas. Principalmente, lo que tiene que ver con el trabajo, por eso el CEO de Nvidia advirtió lo contrario al pensamiento general de la población.

Adaptarse para sobrevivir

Jensen Huang, es el director ejecutivo de Nvidia, fue como invitado al último episodio del programa “The All In Podcast” declaró que “si no aprendes a usar la inteligencia artificial serás reemplazado por una persona que sí sepa.” Porque es increíble el impacto de esta tecnología en el empleo, el desarrollo industrial y la posición estratégica de EE.UU, principalmente.

Jensen Huang, CEO Nvidia

“En mi caso, la IA está generando trabajos. Nos ayuda a crear productos que los consumidores quieren, derivando en más crecimiento y por ende más trabajos”, confirmó. Alertó, entonces, que las personas que logren adaptarse o sobrevivir a esta nueva era serán aquellas que tengan un buen dominio de la tecnología, y agregó que ciertos trabajos quedarán obsoletos. “Perderás el trabajo ante alguien que sepa usar la inteligencia artificial”, comentó.

En Nvidia, Huang confirmó que hoy están usando la inteligencia artificial en toda la compañía y que están más ocupados que nunca. Además, destacó que la nueva tecnología está dando la posibilidad de perseguir y concretar ideas que antes se consideraban inalcanzables o muy difíciles de lograr, lo que genera más productividad en la compañía a gran escala.

Jensen Huang, CEO Nvidia

Nueva Tecnología

Según Huang, todas las industrias serán revolucionadas por la inteligencia artificial. “Todo el mundo será potenciado por la inteligencia artificial”, dijo el líder de la empresa más valuada del mundo. Para él, la nueva tecnología es un “igualador”. Es decir que todo el mundo podrá tener las mismas habilidades potenciadas por la inteligencia artificial. “Todo el mundo podrá ser un autor, un artista, un programador”, reflexionó.

SEGUI LEYENDO:

Profesor advierte sobre las 7 señales de que un trabajo fue escrito por la IA

Guillermo del Toro se pronuncia en contra el uso de IA: "Una app no puede crear arte"