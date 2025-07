Nutricionistas coinciden en que esta es la DIETA definitiva si quieres perder peso rápido

En un mundo lleno de dietas milagro y tendencias nutricionales virales, la pregunta sigue siendo ¿cuál es la mejor dieta para bajar de peso? La respuesta, según expertos, estudios científicos y rankings internacionales, es clara, no existe una única fórmula mágica, pero sí hay una que los especialistas catalogan como equilibrada y eficaz, se trata de la dieta mediterránea.

Rhiannon Lambert, autora de The Science of Nutrition, lo fundamental es encontrar un plan que se adapte al estilo de vida de cada persona. "La mejor dieta es la que puedes mantener", afirma. Coincide David Tobias, investigador de Harvard, quien sostiene que no hay superioridad entre reducir grasa o carbohidratos, sino que lo más importante es la constancia.

Pero no solo se trata de seguir una dieta estricta, hay otros hábitos que se deben añadir al estilo de vida y son claves como desayunos saludables diariamente, mantener una rutina estructurada, controlar las porciones, y hacer actividad física con regularidad. Aunque no hay una dieta única que funcione para todos, la evidencia científica señala que las más efectivas combinan alimentos naturales, reducción calórica moderada, proteínas de calidad, fibra, y un enfoque sostenible.

No existe una única fórmula mágica, pero sí hay una que los especialistas catalogan como equilibrada y eficaz, se trata de la dieta mediterránea | Foto: Freepik

Dieta Mediterránea: la más equilibrada y eficaz

Nutricionistas coinciden en que la dieta mediterránea continúa siendo la opción más equilibrada, sostenible y eficaz para perder peso y mejorar la salud general. Basada en frutas, verduras, aceite de oliva, cereales integrales, pescado y un consumo moderado de carnes rojas, ha demostrado reducir significativamente el riesgo cardiovascular y enfermedades metabólicas.

El estudio PREDIMED, realizado en España con más de 7 mil personas durante cinco años, confirmó que este patrón alimenticio disminuye en un 30 por ciento los eventos cardiovasculares mayores. Además, en rankings como los de U.S. News & World Report, la dieta mediterránea ocupa el primer lugar como la mejor en general y también para adelgazar.

La dieta mediterránea está basada en frutas, verduras, aceite de oliva, cereales integrales, pescado y un consumo moderado de carnes rojas | Foto: Freepik

¿Qué pasa con el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente, especialmente en su versión 4:3 (cuatro días de alimentación libre y tres con restricción calórica), ha mostrado resultados positivos. Según investigaciones, las personas que siguen este método pueden perder hasta 7.7 kilos en menos de seis meses, superando incluso a quienes siguen dietas hipocalóricas tradicionales. Sin embargo, la evidencia sugiere que la adherencia a largo plazo sigue siendo el reto principal.

¿Cómo elegir la dieta adecuada?

La clínica de investigación estadounidense Mayo Clinic sugiere como primer paso acercarse a un profesional de la salud para empezar un programa de pérdida de peso, así podrán encontrar el mejor que sea adecuado para ti. También pide asesoría sobre cómo hacer ejercicio de manera regular y segura, sobre todo si tienes alguna condición médica. Las claves para bajar de peso dependen de los cambios a largo plazo en hábitos de alimentación y actividad física.