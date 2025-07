Emma Coronel impone los bikinis y faldas largas como la tendencia más chic para las vacaciones de verano 2025

Emma Coronel Aispuro cumplió 36 años el pasado 2 de julio y para celebrar a lo grande decidió regalarse un viaje a la playa, un destino perfecto para gozar del verano y desde donde la modelo se lució a lo grande; recordemos que hace unos días presumió su nuevo look con el cabello corto y oscuro, olvidándose para siempre de la melena rubia.

Pero más allá de este radical cambio de look con el que se olvidó del pelo largo, Emma Coronel también sorprendió con una cátedra de moda en la que demostró cómo verse chic, moderna y sensual desde la playa; para ello apostó por las faldas largas, los pareos con transparencias o de crochet, además de bikinis con los que se lució a lo grande.

Te contamos todo sobre las tendencias que la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera impuso para esta temporada, para que así también las repliques en tus próximas vacaciones a la playa. "Cumpleaños 36", escribió la tarde del 2 de julio para felicitarse por un año más de vida y allí dejó ver parte de su lujoso viaje entre yates y restaurantes. Hoy te hacemos un recorrido por los atuendos con los que se robó toda la atención.

El crochet regresa como tendencia este verano. (Foto: IG @emma.coronel.official)

Emma Coronel impone los bikinis negros y blancos para el verano

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Emma Coronel compartió una serie de fotos donde demostró que el negro y el blanco son los colores básicos para llevar en bikinis, pues son los más elegantes, atemporales y fáciles de combinar. En sus cátedras de moda y estilo, la modelo dejó en claro que las faldas y blusas de red son el reemplazo de las transparencias, pues aunque dejan ver el traje de baño, ayudan a darle un toque mucho más moderno a la imagen.

En la sesión de fotos que compartió al esposa de "El Chapo" también dejó en claro que el crochet en los trajes de baño es una excelente opción para lucir a la moda este verano; cabe destacar que este tipo de textil puede lograr un estilo boho chic, pero la madre de dos niñas apostó por un estilo más glamuroso en el que destacan colores como el blanco y el azul cielo para un pareo.

El blanco es un color predominante en sus looks playeros. (Foto: IG @emma.coronel.official)

Por supuesto, y al igual que todo ícono de la moda, Emma Coronel no dudó en agregar accesorios que elevan un buen look y entre los consejos de sus outfits que no pueden faltar en esta temporada de verano destacan:

Lentes de sol

Sombreros tejanos

Collares

Pulseras

Sandalias

Tote bags

También apostó por lo vaquero con los sombreros. (Foto: IG @emma.coronel.official)

Faldas largas, sandalias planas y estilo cow bow, otras tendencias para el verano 2025

Emma Coronel reapareció este verano no sólo con lecciones de moda para saber cómo combinar los bikinis, trajes de baño y otros accesorios, sino que también llegó para demostrar que un estilo femenino siempre se puede combinar con la tendencia del momento: lo vaquero.

En sus carretes de fotos de Instagram donde se le ve disfrutando de las vacaciones de verano, la modelo demostró con sombreros texanos que el estilo vaquero será nuestra nueva obsesión; sin embargo, también debemos de agregar otras piezas y para ello, Coronel trajo de regreso las blusas con flecos, en esta ocasión una ombliguera combinada con un pantalón negro de red que mantiene la frescura que amerita la playa.

Por si fuera poco, en una imagen mucho más versátil, Emma también apostó por las faldas largas, mismas que siempre son la apuesta más trendy del verano al ayudarnos a lucir femeninas, modernas y sobre todo, frescas ante las altas temperaturas. En una de sus fotos se ve a la modelo con un conjunto de falda y top con estampado check con el que demostró mucha feminidad. ¿Le robarías el estilo? (Foto: IG @emma.coronel.official)

Pues la famosa eligió un color brillante como el rojo que, por el tipo de estampado, también lleva blanco. Para terminar con estas lecciones de moda Emma Coronel también dejó en claro que las sandalias planas son el último toque que todas las mujeres necesitan en esta temporada.