Si contestas bien estas 4 preguntas puedes decir que eres más inteligente que la media

Nos encantan los test, los acertijos visuales, los crucigramas, todo lo que se pueda hacer, para poder ejercitar un poco el cerebro, las distintas habilidades que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Muchas veces, no nos gusta y creemos que es una pérdida de tiempo, sin embargo, una vez que empezamos por este camino, no termina más.

Sólo 4 preguntas

Los test de inteligencia sirven para comprobar tu verdadero nivel intelectual, y quizás deberías tomarte el tiempo si realmente crees que eres muy inteligente, porque quizás no lo eres. Muchas de estas pruebas están disponibles en internet y te ayudarán a tener una idea más o menos general sobre tu intelecto.

Escribir preguntas

Por eso, lo mejor es completar un test de inteligencia, corto y sencillo con el que no nos lleve invertir mucho tiempo, tanto esfuerzo y que al mismo tiempo sea útil para medir tus capacidades. A continuación, te mostramos un test de 4 preguntas con el que podrás saber si eres más listo que los demás, ¿estás listo?

Agarra papel y lápiz y responde las siguientes 4 preguntas:

Lucía ha inflado 25 globos rojos y 12 verdes. Tomás ha inflado 7 globos verdes. ¿Cuántos globos rojos más que verdes han inflado? Vicky salió de la oficina la última. Ana se fue antes que María. María se fue después de Patricia. Patricia se fue antes que Ana. Marcos se fue después de María. ¿Quién salió primero de la oficina? Si 5 máquinas necesitan 5 minutos para fabricar 5 televisores, ¿cuánto tardarán 100 máquinas en fabricar 100 televisores? Una raqueta y una pelota cuestan 1,10€. La raqueta cuesta 1€más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota?

Como puedes ver, estas cuestiones requieren de un tiempo de reflexión y de aplicar la lógica. NO hagas trampa al ver las repuestas.

Escribir las respuestas

Respuestas

Si has conseguido responder correctamente a todas debes sentirte orgulloso: pocos son capaces de lograrlo. En el caso de resolver 2 o 3 preguntas de forma adecuada también has de estar contento, pues no se trata de una prueba sencilla. Y si no has acertado ninguna tampoco tienes que hundirte. Quizás ha sido un mal día o simplemente estas preguntas son incapaces de medir tu verdadero intelecto.

Las respuestas son:

Han inflado 19 globos verdes. Si había inflados 25 globos rojos y restas los 19 globos verdes, el resultado es 6. Es decir, han inflado 6 globos rojos más que verdes. Patricia salió la primera de la oficina. 100 minutos. 10 céntimos de euro.

