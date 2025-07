Acertijo visual: encuentra el número ‘9’ en la imagen en solo 5 segundos

Sin dudas de que los acertijos visuales se han vuelto tendencia en las redes sociales porque es una forma de divertirse mientras se ejercita la menta. Así es que te vamos a mostrar un reto en el que tienes que encontrar el número 9.

En la imagen que te vamos a mostrar hay decenas de números diferentes de color negro haciendo contraste en un fondo naranja. En la misma hay un número particular que debes encontrar.

Encuentra el número 9 en la imagen

Tienes que observar muy bien la imagen para poder encontrar el 9 y solamente tienes 6 segundos. Si bien puede parecer muy fácil pues no lo es asique presta atención.

Encuentra el 9.

Fuente; Web

El 90% de las personas no han podido resolver este reto por lo que tendrás que observar muy bien. Si no lo has logrado te damos la pista de que lleves la mirada hacia el borde superior de la ilustración.

Tienes 5 segundos.

Fuente: Canva

Aquí está el 9

Si lograste encontrar el número 9 pues felicitaciones perteneces al 10% de las personas que lograron resolverlo. Si no pudiste pues te dejamos la respuesta y que sigas practicando con acertijos visuales.

Aquí está el 9.

Fuente:Web

SIGUE LEYENDO

Solo una mente de genio puede encontrar la palabra ‘Apegado’ en menos de 5 segundos

Acertijo visual: encuentra la letra ‘I’ en la imagen en solo 5 segundos