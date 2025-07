Tarot semanal: Virgo y Capricornio recibirán dinero antes del 1 de agosto, según Mhoni Vidente

Esta semana termina el mes de julio y entra de lleno la recta final del año con el mes de agosto. Mhoni Vidente nos da las predicciones del horóscopo para esta semana, su lectura de tarot es la más acertada para cada signo. No te pierdas lo que te depara el destino.

Horóscopo de Mhoni Vidente, tarot semanal

Aries. En la carta del tarot te salió el Juicio que significa que tu capacidad para cerrar contractos y proyectos nuevos estarán al cien por ciento asi que debes de aprovechar esta corriente de energía positiva y de riqueza que no tengas miedo a los nuevos retos que se te presentan, sales de viaje por vacaciones recuerda que el salir de viaje es olvidarse por completo de tus obligaciones y tienes que aprender a desconectarte de lo que te rodea para poder disfrutar tus vacaciones, haces unos pagos de ultima hora de tarjeta de crédito, tu número mágico son 13,14 y 35, tu color es el rojo y plateado ,tu mejor día es el jueves, tu punto débil la presión alta y dolor de cerebro trata de hacer más ejercicio y mantener una dieta saludable, debes de tener claro tu propósito de vida y llevarlo a cabo paso a paso, el aries tiene un espíritu líder y un gran guía de los que lo rodean siempre va poder sacar adelante a los que lo rodean es buen proveedor , su gran problema de salud es el cerebro y estado psíquico es decir lo nervios por eso siempre tienen que estar meditando y haciendo un tipo de ejercicio para calmarse y estar en contacto con su médico mínimo una vez al año , siempre buscaran el bienestar y la abundancia en su vida y casi siempre lo logran por eso son grandes empresarios y definitivo siempre saben cómo ganar dinero hasta de las piedras , en el amor como buen fuego son ardientes y territoriales casi siempre quieren tener dos más relaciones sentimentales a la vez.

Tauro. En la carta del tarot te salió el Ermitaño que significa que no tengas duda de lo que realizas es decir deveras tener toda la confianza de que vas poder lograr tus objetivos en cuestión laboral, esta carta del ermitaño nos dice que esta semana será muy importante para tu signo porque buscas reinventarte y cambiar de look verte más juvenil y fresco para así ser un líder natural, trata de no ser tan impulsivo que eso te causa muchos dificultades en tu día a día es mejor analizar y pensare antes de actuar, te busca un amor del pasado para volver a tener una relación formal, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 23,24 y 29, tu color es el rojo y blanco, tu punto débil es el estómago y gastritis aprende a comer, el signo de tauro siempre tiene que ver para creer por eso son muy realistas y sobre todo busca el porqué de todo los rodea son analíticos por eso se alejan un poco de lo espiritual, con el tauro puede confiar cualquier secreto que siempre va ser muy discreto, son muy buenos amantes pero malos proveedores casi siempre los domina siempre ver por ellos primero es decir egoístas pero su mejor virtud ser muy buenos para hacer dinero en negocios y formar grandes capitales de vida, te invitan a participar en un negocio del extranjero diles que si es tu oportunidad de tener más ingresos.

Géminis. En la carta del tarot te salió el Sol que significa la buena fortuna te acompaña en estos días pero deveras aprender a quitarte personas que solo busca un interés económico en ti y entender que el amor y la amistad no se compra se da, recibes un regalo que no esperabas, protégete de las envidias y chismes que te están rodena do en estos días trata de poner un limón verde en tu bolsa y mucho perfume de fuerte para cortar esa mala corriente, te invitan a irte de viaje para el mes de agosto has lo que te va gustar mucho, tu punto débil es el riñón y espalda baja trata de cuidarte tomando más líquidos y no tener ninguna torcedura, tus números mágicos son 10,15 y 27, tu color es el rosa mexicano y azul fuerte, tus signos compatible es leo y libra, va ser una semana de tener, recuerda que tu signo como son dos a la vez siempre quiere tener la razón de todo y totalmente cambiantes es decir volubles y volátil por eso su tendencia es a no terminar lo que empiezan, te dan un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que será más duradero, la virtud que tiene tu signo es que son muy carismáticos y grandes comunicólogos como manejan la dualidad pueden entender los dos sexos y casi siempre su sexualidad experimentan sexo con dos ósea con hombres y mujeres y nunca les afecta en lo personal , son grandes guías como políticos , doctores , conductores y abogados.

Cáncer. En la carta del tarot te salió el As de Oros que te dice que no te sabotees tú mismo siempre busca la abundancia en tu vida y recuerda que es importante tener ambición y anhelos y así poder alcanzarlos yo se que tu signo como es agua siempre piensan en el amor al prójimo y lo espiritual pero debes de entender que Dios es abundancia y riqueza así que a buscar nuevos ingresos que la carta del as de oro te va ayudar a que se te den sin problema, tu numeros mágicos 21,28 y 63, tu color es el azul y amarrillo, tu punto débil es la garganta , nariz y boca es decir las alergias y cambios de tiempo, te vas de viaje con tu familia en estos días, te busco un amor extranjero que será muy compatible contigo, tu mejor día es el jueves, el cáncer es un signo de mucho carácter y liderazgo que se impone mucho en su ámbito laboral pero cuando está en una relación amorosa su fuerza desaparece y se deja manipular por su pareja por eso casi siempre duran mucho en sus relaciones sentimentales y sobre buscan formalizar es decir llegar a casarse y formar una familia es su ideal del signo de cáncer, como buen cangrejo es le buscar su seguridad y futuro con alguien que los cuide por eso son los últimos en casarse porque les duele dejar la casa materna, en su forma de emprendedor es gran socio de todo lo que vayan emprender es decir son buenos arquitectos de su vida ,arquitectos, escritores , comunicólogos , sociólogos , lideres administrativos y estas virtudes siempre les llevara al máximo en su vida y siempre buscar el reconocimiento de los demás, cuida tu patrimonio no hagas confianza con nadie y cuidado con los fraudes.

Leo. En la carta del tarot te salió el Mago que te dice que junto a tu cumpleaños es la sinergia perfecta de la abundancia en tu vida pero deveras dejar la soberbia y el ego a un lado que eso afecta mucho a tu relación amorosa y profesional a pensar en grande y caminar con humildad que eso te va guiar con más fuerza, te invitan a irte de viaje para festejarte en estos días, cuidado con las malas amistades que te envidian mucho trata de protegerte siempre y nunca te confíes de nadie, recibes un dinero extra por la venta de una casa o coche, tus números mágicos son 01,26 y 40, tu color es el blanco y naranja, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles sagitario y aries, recibes un regalo por parte de un amor que te va gustar mucho, tú punto débil es la garganta y pulmones trata dejar el cigarro, te compras ropa para festejar tu cumpleaños y un perfume, recuerda que tu signo va estar atravesando por una etapa de prosperidad por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento que esta semana se te va dar sin problema cualquier asunto que tenis pendiente y un cambio positivo en tu trabajo, los Leo que están solteros les va venir un amor muy compatible con tu signo recuerda que casi siempre a los signo de fuego como tú les gusta tener una pareja estable para poder crecer en lo profesional, trata de hacer todos tus pagos y no dejar deudas pendientes para que puedas comenzar ahorrar para tu futuro, sabrás de un enfermad de un familiar que estarás dando todo el apoyo, no tengas miedo al qué dirán tu atrévete a ser autentico en todo lo que realices, te regalan una mascota que te va dar mucha alegría.

Virgo. En la carta del tarot te salió la templanza que nos dice que es el tiempo de mejorar en tu día a día y ya dejar los pensamientos negativos y de venganza que se apoderan de tu mente así que desde hoy vas a relajar tu cerebro y ponerte en claro lo que deseas para ser feliz y exitoso y dejar el pasado donde debe estar lejos de ti, esta carta te dice que te llegara una papelería del extranjero para arreglar asuntos de residencia o seguro social ten en orden toda tu papelería, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 09,20 y 32, tu color es el verde y amarrillo, tu punto débil es la migraña y depresión trata de salirte a caminar con los rayos del sol, tus signos compatible es cáncer y tauro, días de cambios muy fuertes en tu trabajo y contorno laboral, recuerda que tu signo es de tierra y eso te hace ser precavido y en estos días tomaras una decisión laboral que te va hacer crecer mas en lo profesional , vendes tu coche y lo cambias por uno más reciente , te busca un amor del pasado para volver pero recuerda que si ya e hizo una vez te la volverá hacer , haces pagos de colegiaturas y decidas empezar una maestría o doctorado de tu carrera universitaria, preparas viaje para el mes de agosto con tu familia.

Libra. En la carta del tarot te salió la estrella que nos dice que te viene una nueva propuesta laboral mejor pagada que solo trata de no platicar tus asuntos personales para que no te llegue las envidias y veraz como se te va dar sin problema, esta carta de la estrella te recomienda tomar un curso de verano para que puedas actualizar más en inteligencia artificial y redes sociales que te va servir en el futuro, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 02,05 y 33, tu color es el rojo y blanco, tu punto débil la mala circulación y huesos trata de ir con tu médico, tú signos compatibles es escorpión, acuario y géminis, trata de mirar más allá en lo que realizar en tu día a día y buscar un objetivo claro, como es el signo de la balanza siempre busca el bienestar de los demás y es el pilar de su familia por eso son muy buenos padres ,trata de llevar una dieta saludable y casi no el consumo de sal y refrescos y mantener ejercicio más cotidiano , en cuestión laboral son los responsables y siempre trata de llevar acabo sus tareas de trabajo sin tropiezos son buenos jefes y directores de planta, en cuestión de suerte siempre van a tener dinero en su vida y sorpresas en cuestión de lotería, siempre busca vivir lejos de la casa de sus padres para así poder desempeñarse como adultos y madurar, te invitan a una boda en la playa trata de ir a despejarte.

Escorpión. En la carta del tarot te salió el loco que nos indica que son tiempos de ver más por ti es decir ser más egoísta y pensar que necesitas más estabilidad económica, esta carta del loco nos guía a que tendrás dos golpes de suerte en la lotería con los números 08,17 y 50 y trata de jugarlo el día lunes y martes que son días claves de buena suerte en tu signo, cuidado con la mentiras una persona que te rodean te miente mucho para poder sacarte algo de interés abre los ojos y busca personas claras y positivas en tu vida, tu punto débil es el intestino e infecciones de estómago trata de comer más saludable, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles piscis, aries y cáncer, el signo sexual del zodiaco es decir que su temperamento apasionado siempre los va a llevar a tener más de dos parejas sentimentales a la vez y nunca quieren vivir en familia es decir siempre busca divorciarse o vivir solos, cuídate de problema de demandas legal y cuestiones de juzgados recuerda que tu signo es agua y esto te hace estar siempre atrayendo los problemas por eso te recomiendo no caer en provocaciones y dejar que todo lo fluya a tu alrededor, piensas en irte a vivir a otro país eso te va ayudar a madurar y crecer más en lo profesional, te busca un amor del pasado para tener una relación más formal, piensas en hacerte una cirugía estética que eso te hará verte de lo mejor.

Sagitario. En la carta del tarot te salió la Torre que significa que es el momento de tomar una decisión fuerte para hacer que cambie tu futuro para bien es decir si te quedas donde estas o te cambias en todos los sentidos amoroso y profesional que la decisión que tomes te ayudara a crecer más en lo personal, recibes un dinero extra por un trabajo del pasado, te llega la invitación a una boda y va ser en el extranjero, cuidado con los chismes que te están rodeado mucho en tu vida trata de protegerte, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 07,25 y 77, tu color es el rosa mexicano y rojo, tus signos compatibles tauro, aries y leo, déjalo ir así de simple, té regalan una mascota que te dará mucha felicidad, este signo está representado por un centauro que es mitad ser humano y mitad caballo por eso su dualidad de esta signo lo hace ser muy creativo y encantador con todos los que lo rodean que es un signo apasionado que siempre busca vivir en pareja pero eso si a los sagitario cuando los quiere dominar ósea como los caballos darán un galope fuerte y rápido para alejarse de esa situación y seguir viviendo en libertad de sus sentimientos, pero su mitad animal los hace ser el desenfreno y constante metida de patadas en decir son muy habladores y casi no se guardan ningún secreto, el sagitario como ultimo signo de fuego y el último mes del año los hace ser muy exitosos por más que termine algo mal en su vida buscaran el lado positivo y volver hacerlo ben hecho.

Capricornio. En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos dice que son tiempo de moverse buscar nuevas aventuras de proyectos de trabajo y tener en claro lo que deseas para tu futuro recuerda que tu signo siempre es muy previsor y eso le ayuda a tener más estabilidad económica, te invitan a salir de viaje en estos días y va ser con tu familia tu disfrútalo que te hará sonreír mucho, cuidado con las malas amistades que solo quieren verte mal así aléjate un poco y alinea tus energías positivas recuerda no prestes dinero ni nada de lo tuyo que te rodena la suerte, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 11,18 y 30, tu color es el rojo y amarrillo, tu punto débil el cansancio y dolor de cabeza trata de relajarte, tus signo compatibles es aries, tauro y escorpión, la cabra que esto significa que siempre va andar solitario y buscara el éxito a como dé lugar son personas que cuando buscan un ideal en la vida no descansan hasta lograrlo sin importarle a quien se lleve de encuentro es decir son soberbios y obstinados , casi siempre son de mentalidad madura y son los pilares de la familia es decir se encargan de todo lo realizando a su casa, pero su magnetismo en la vida los llevara a ser a tener una vida más fácil y eso si cuando llegan a completar sus anhelos se hacen personas muy espirituales con el afán de ayudar a todos los que los rodea ,en si el capricornio siempre va ser un buen administrador de sus bienes materiales pero debe tener cuidado con los excesos como los vicios o el alcohol por eso se les recomienda hacer ejercidos y tener una terapia de ayuda psicológica en su vida.

Acuario. En la carta del tarot te salió el mundo que nos dice que es el momento ideal de hacer maletas e irte de vacaciones que ya no le pienses tanto que también es valido relajarse y divertirse en la vida, esta carta nos recomienda que busques ingresos o negocios con personas del extranjero que eso te va ayudar a crecer más en lo económico, cuidado con las traiciones de amores del pasado siguen hablando mal de ti pon un alto a esos comentarios, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04,06 y 15, tu color es el rojo y verde, tu punto débil es el riñón y las hormonas trata de ir con tu médico, propuesta de matrimonio o amor verdadero en estos días, ten una visión muy elevada de tus propósitos de vida, el acuario representado por un hombre que vierte el contenido de agua al mundo te da el significa que es un signo sociable y admirado por los demás, en el amor son muy enamorados pero casi siempre al final de su vida les gusta estar solos o en compañía solamente de sus hijos y no de su pareja como es un signo de libertad y acción cualquier cosa que su pareja le haga lo va tomar muy personal y son rencorosos por eso los acuario deben aprender a convivir más en su vida, en cuestión de la moda son vanguardista siempre les gusta vestir bien y sobre todo un perfume que los haga ser distintos a los demás, son muy buenos hijos siempre busca ayudar a sus padres en todo lo que necesitan, semana de tener un cierre de mes algo complicado trata de poner en orden tus pendientes.

Piscis. En la carta del tarot te salió As de Bastos que nos dice que es el momento de dar una decisión fuerte en tu vida recuerda que es tu momento de brillar y esta carta del tarot te recomienda que busques nuevos rumbos de trabajo y si puedes irte a vivir a otro país te hará muy bien, semana de estar con cierre de mes y actualizando todos los proyectos que tienes pendiente, cuídate de chismes y malos comentarios que solo tus amistades te buscan para hacerte daño trata de quitarte esas personas de tu vida, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08,35 y 40, tu color es el verde y azul, tus signos compatibles piscis, cáncer y virgo, punto débil el colesterol y el corazón tratar de tener una mejor vida, es el último signo de agua que esto significa su dualidad y el siempre estar buscando un compañero en su vida amorosa les encanta convivir y ser muy sociables son grandes arquitectos , doctores y sobre todo comunicadores, su talento artístico siempre lo llevan a flor de piel y buscan la admiración de los demás les encanta escribir por eso busca hacer libros, siempre buscan casarse o vivir en familia son muy fieles y cariñoso pero cuando terminan con una pareja es difícil que se olviden esa personas y tratan de volver a como dé lugar, su debilidad es tener problemas psíquicos o sea mentales y problemas de intestino perezoso por eso casi siempre sufren de gordura, semana de empezar un curso de inteligencia artificial y redes sociales, te invitan a salir de viaje en el mes de agosto para visitar a tu familia, cuidado con los fraudes trata de leer bien lo que vas a comprar.