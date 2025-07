La Güera de las Estrellas: Ritual con sal para atraer abundancia y eliminar las malas energías

Este lunes La Güera de las Estrellas nos enseñará cómo usar la sal a nuestro favor. Explicará el uso de la sal desde la antigüedad, de dónde viene el dicho "te echaron la sal" y explicará paso a paso cómo debemos realizar un ritual con sal para atraer la abundancia y para eliminar las malas energías.

En la antigüedad, la sal tenía un valor enorme por su capacidad para conservar alimentos, especialmente carnes y pescados, mucho antes de que existiera la refrigeración. También se usaba como moneda de intercambio (de ahí la palabra “salario”), en rituales religiosos, para purificar espacios y como símbolo de hospitalidad. En Egipto, Grecia y Roma, la sal era esencial en la vida cotidiana y tenía un fuerte valor cultural y económico.

Según la psíquica, cuando "te echan la sal", quiere decir que te echan mala energía, maldiciones o la Macumba. En esos casos, la psíquica recomienda hacerse una limpia.

Tener bolsas de sal en la alacena ya es una buena señal de abundancia. Toma un puño de sal de grano, lo frotas en un lavabo y dices "te quito la sal para que te puedas multiplicar. Hecho está, hecho está, hecho está". Enjuaga el billete y lo dejas secar al sol y guardarlo o gastarlo en comida para multiplicar el dinero.

La sal refinada sirve para cocinar y la sal de grano sirve para purificar, sanar y purificarnos pero también para la cocina.

En caso de que veas sal quiere decir que quieren que te vayas de ese lugar, ya sea de un trabajo, hogar o cualquier otro sitio. Si colocan sal en tu bolsa quiere decir que te desean el mal y debes hacer una limpia o una purificación.

Instrucciones:

Con el plumón dibuja sobre el ajo un ojo, agrega sal en la bolsa resellable, toma el ajo y pásalo por todo tu cuerpo, luego agrégalo a la bolsa y repite:

"Recoge toda energía negativa que me enviaron, todo el daño que me hicieron esta en este ajo, este ajo se convierte en todo aquel que me quiso perjudicar, lo hundo en sal como me quiso hundir a mi, en sal lo dejo de donde ya no podrá huir".