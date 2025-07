Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive: donde México se vive, se siente y se comparte

En el corazón de una de las playas más emblemáticas del Caribe mexicano, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive, ha logrado lo que muchos hoteles anhelan, el poder mantenerse vigente, autentico y profundamente conectado con sus huéspedes, generación tras generación. Con 36 años de historia, esta propiedad emblemática de Grupo Posadas no solo ha evolucionado en infraestructura, gastronomía y entretenimiento, sino que ha reforzado su esencia: hacerte sentir parte de una gran familia mexicana.

“Yo creo que en el mundo entero es bien sabido que la hospitalidad mexicana está en el top, mucha gente viene de todo el mundo porque sabe que el servicio en México no tiene precedentes y de ahí partimos. La empresa Grupo Posadas es una empresa 100% mexicana, es la operadora más grande en México y eso se permea en nuestro ADN.” Afirma Sergio Valencia, director general del resort.

Desde su apertura en 1989, el hotel ha sido escenario de momentos memorables, como un evento de Miss Universo, y hoy, tras un proceso de renovación profunda, apuesta por crear experiencias significativas que trascienden una simple estancia; otro dato a destacar son sus espacios pet friendly, los respetan y aman como nosotros al tomarlos como parte de la familia.

Más del 70% de viajeros actuales buscan algo más que sólo una habitación bonita, quieren poder vivir la experiencia. Por ello, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive, ha ampliado su propuesta con actividades inmersivas y momentos que conectan con las emociones de los viajeros. Desde clases de salsa, hasta experiencias culinarias bajo la luz de la luna en "Sushi Corner" donde además de probar increíbles platillos puedes tomar una clase divertida y personalizada para prepararlos o si bien prefieren de un buen trago pueden aprender a preparar mixología. Cada detalle pensado para que el huésped no sólo observe, sino se involucre. Los más pequeños también tienen un lugar especial en el Kids Club con actividades sensoriales en supervisión de niñeras certificadas y un espacio completamente seguro.

La gastronomía, guiada por el reconocido chef Gerardo Rivera, celebra la riqueza mexicana con elementos tan simples pero significativos, como una tortilla hecha a mano al entrar al restaurante "El Mexicano". A esto se le suman 14 centros de consumo con propuestas que incluyen desde opciones contemporáneas hasta fusiones internacionales.

Algunos de sus restaurantes son "La Cevichería" donde los mejores mariscos comparten un espacio al aire libre para ser degustados frente al azul turquesa del mar Caribe. "Rosato" sobresale por los platillos italianos, aquí el risotto de hongos servido con mollejas de ternera son una delicia , "San Telmo" ofrece una amplia variedad de cortes argentinos premium que invitan a ser acompañados con una copa de vino. "Brasa by the sea" crea un festín de espadas brasileñas y guarniciones que se sirven al son del rugir de las olas; por si esto fuera poco evolucionan el concepto de buffet en "The Market" donde el huésped entre una amplia oferta de productos elige qué platillo es de su antojo y se prepara al momento; además cuenta con diversidad de bares y servicio a la habitación 24 horas.

“Aquí no eres un huésped más, aquí te damos la bienvenida a la familia” repiten una y otra vez sus colaboradores. Y no es un eslogan vació, pues más de 400 empleados tienen mas de 20 años trabajando en Posadas y muchos han hecho carrera desde puestos iniciales hasta llegar a posiciones directivas. Ese compromiso y calidez humana se reflejan en cada interacción.

En un mundo cada vez más consiente, el hotel ha integrado prácticas reales de sostenibilidad que van más allá de lo estético. Desde la certificación Blue flag en sus playas, hasta campañas internas de limpieza de sargazo con colaboradores, el compromiso es tangible. Cuentan con dispensadores de agua para evitar botellas de plásticos, además de una estrategia activa para educar tanto al equipo como al huésped en el respeto por el entorno. Incluso objetos simples como las pulseras del hotel son elaboradas por artesanos mexicanos y pensadas bajo criterios de reutilización y diseño consiente.

Para grupo Posadas, ser una empresa 100% mexicana no sólo es un orgullo; sino una responsabilidad. Su misión es que tanto nacionales como extranjeros vivan México a través de su decoración, música, sabores, calidez del personal y hasta los aromas que despiertan memorias. Y esto no sólo sucede en México, se traslada a otras propiedades fuera del país como sucede en República Dominicana, donde buscan reflejar los mismos valores de hospitalidad y calidez que los caracterizan en casa. “Creemos que viajar transforma a las personas”

En Fiesta Americana Condesa Cancún, cada huésped es más que un visitante, es parte de una historia constante para crear momentos AMA (actitud, magia y acción). Una historia profundamente mexicana, viva, hospitalaria y llena de sabor.