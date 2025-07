Así puedes saber si tienes hígado graso | CAUSAS Y SÍNTOMAS

En el mundo, 3 de cada 10 personas padecen un trastorno por el cual acumulan grasa excesiva en su hígado; son personas que no consumen alcohol de manera excesiva, no usan medicamentos y no han padecido hepatitis de origen viral. Este padecimiento lleva por nombre Esteatosis Hepática Metabólica, aunque es más conocida como Enfermedad del Hígado Graso no Alcohólico.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta enfermedad ocurre cuando la acumulación de grasa en las células hepáticas provoca inflamación del hígado, lo que puede desarrollar fibrosis, es decir, una cicatriz por la inflamación constante y, finalmente, provocar daño hepático crónico o cirrosis.

Algunas condiciones de salud, como la obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia metabólica relacionada con los lípidos y colesterol, pérdida rápida de peso, el uso de medicamentos como los glucocorticoides o la exposición a petroquímicos se asocian con la presencia de hígado graso.

El hígado graso está a asociado a diversos padecimientos, entre ellos la obesidad. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo se diagnostica esta enfermedad?

La mayoría de las personas con hígado graso no suelen presentar síntomas y llevan una vida normal, sin embargo, en algún momento pueden presentar un grado de debilidad o cansancio, o malestar en la parte superior del abdomen; en casos donde ya hay fibrosis o cirrosis, llega a acompañarse de signos de insuficiencia hepática como ictericia, hinchazón, acumulación de líquido, pérdida de peso, anorexia o picazón intensa.

Para diagnosticar hígado graso, los médicos realizan ultrasonografía, pruebas de función hepática y biopsia hepática; habitualmente se sospecha de esta afección en personas con las enfermedades a las que se encuentra asociado, y se brinda tratamiento para evitar que el hígado graso se complique en padecimientos más graves.

Las personas con hígado graso pueden presentar un grado de debilidad o cansancio, o malestar en la parte superior del abdomen. Foto: Freepik

¿Cuál es el tratamiento para prevenirlo?

El tratamiento y prevención del hígado graso se basa en un cambio de hábitos alimenticios y ejercicio, así como evitar la ingesta de alcohol y mantener un adecuado control de enfermedades asociadas como la diabetes.

La Secretaría de Salud indica que para prevenir la aparición de hígado graso es necesario: