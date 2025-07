Estas son las 4 palabras japonesas que usamos frecuentemente en español avaladas por la RAE

Existen palabras en nuestro bellísimo idioma que las hemos dicho tantas veces, y tantas de esas no sabemos lo que significan, o, mejor dicho, no tenemos idea de que pertenecen a otros idiomas, por ejemplo, en este caso, del japonés. Si, existen 4 palabras que son puramente japonesas y que probablemente no tenías idea.

La influencia de la cultura japonesa, en los últimos tiempos, ha crecido de forma exponenciales, reflejándose en aspectos tangibles como la comida o el entretenimiento, sino principalmente en nuestro idioma, en su propia evolución. La Real Academia Española (RAE) está consciente de esta dinámica cultural, por lo que ha incluido varios términos de origen japonés que ya son de uso cotidiano.

Si bien esta decisión no obedece a un capricho, sino a un reconocimiento del uso masivo de estos términos, que utilizamos en tanta cotidianidad y familiaridad, entre los billones hispanohablantes que somos. Por eso, al hacerlo, la RAE, reconoce la flexibilidad y evolución natural del idioma español, siempre abierto a enriquecerse con aportes culturales ajenos.

KARAOKE: proviene del japonés y significa literalmente «orquesta vacía». Su incorporación responde a su popularidad en bares, reuniones familiares y eventos, donde «tirarse al karaoke» se ha convertido en una expresión común. MANGA: designa a los cómics japoneses, fenómeno cultural global con una legión de seguidores en todo el mundo. Se reconoce como un género narrativo y estilístico bien definido. Consideró su inclusión dado que no existía una palabra equivalente que contemplara ese tipo de cómic específico. SUSHI: hace referencia a una variedad de platos tradicionales japoneses hechos con arroz y pescados o verduras. Su aceptación responde a su arraigo en la gastronomía cotidiana, siendo hoy un término universalmente reconocido. TSUNAMI: define aquellas enormes olas generadas por terremotos submarinos. Adoptada en español, la palabra conserva la precisión científica del fenómeno natural, al tiempo que refleja una experiencia global.

Esta incorporación de términos, esta vez, desde Japón hace que esto no solo sea una curiosidad lexicográfica, sino que supone un claro ejemplo de cómo es este hermoso idioma. Se adapta, incorpora y se enriquece con voces de otros idiomas cuando estas satisfacen necesidades comunicativas reales.

