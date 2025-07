Tarot de fin de semana: Virgo y Capricornio son los más AFORTUNADOS, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente trae para ti las predicciones de los horóscopos para el fin de semana que va del 25 al 27 de julio. Estamos en una etapa en la que la Luna Nueva en Leo nos invita a hacer una reflexión sobre lo que deseamos transformar en nuestra vida.

Aries

El Ángel de la Metatron que es el Ángel de la Riqueza va ser el que te va estar acompañando estos días así que debes de invocarlo para que así se puedan cumplir todos tus metas que tengan en mente. El día viernes va ser de buena suerte en cuestiones de trabajo y vendrán varios ofrecimientos de nuevos puestos, si estás haciendo tu servicio social te vendrá una ayuda económica que no esperabas, ya no te preocupes tanto por lo que dicen o piensan los demás de ti tu tiene luz propia y siempre va estar en la mira de los demás por la envidia así trata de no darle importancia recuerda que los problemas son pequeños y uno mismo los hace grandes, ten cuidado con tu presión alta y trata de ir con tu medico recuerda que tu signo lo domina los problemas de salud del corazón y arterias así que a vivir más sano, sabrás de un embarazo familiar, tendrá san golpe de suerte con los números 07,99 tu color el amarrillo tu mejor día el Domingo.

Tauro

El Ángel de la Protección es el Arcángel Miguel va ser quien te guie en estos días así que no dudes en invocarlo para que reine en tu vida la fuerza y abundancia, fin de semana de sacar ya rencores del pasado y ser más fuerte en cuestión de sentimientos recuerda que estás pasando por una etapa de renovación amorosa y tu signo siempre le afecta mucho todo lo relacionado al amor así que trata de platicar con alguien para que te dé un buen consejo y así puedas superar esta situación, te llega un sorpresa económica para el día viernes y va ser con los números 00,13 tu color el naranja y rojo trata de combinarlo con tu día nacimiento para personalizar tu suerte , cuídate del estómago y trata de no comer tanto picante o alcohol que va ser un dias de muchas fiestas, domingo de salirte a pasear con tu familia.

Géminis

El Ángel de la Aceptación y de la Paz que es el Arcángel Gabriel va ser el que te guie en estos días para poder solucionar todo lo que tenias en pendiente y sacar de tu vida personas y situaciones toxicas, recuerda que tu signo tiende a ser muy complicado en su vida amorosa así trata de ser más relajado y dejarte querer, viernes de muchos movimientos en cuestiones de trabajo y juntas para cambios de puesto por eso trata de estar siempre tu pensamiento en positivo y no dejarte llevar por las envidias que te rodean en cuestión laboral , te llega un reconocimiento económico y te dan un dinero extra , piensas mucho en cambiar en hábitos alimenticios y no te decides haz lo y recuerda que tu signo siempre va tener problemas de reflujo estomacal y intestinales así que a cuidarse , tu mejor día va ser el Sábado en ese día tendrás un golpe de suerte con los números 03,66 tu color el rojo, trata de revisar tu carro delos frenos y las llantas para puedas salir de viaje mas tranquilo con la familia.

Cáncer

El Ángel de la Luz Dorada y de la Fuerza que es el Arcángel Chamuel es el que te va guiar en estos días asi que todo lo que necesites monetariamente y de salir de problemas sentimentales este ángel te va proteger y ayudar así que invócalo con fe, viernes de mucho trabajo y estar ya en un proyecto laboral propio que eso te ayudar para crecer más en cuestiones económicas recuerda que tu signo lo domina el siempre estar en constante aprendizaje así trata de seguir tomando cursos de tu profesión, ya no te preocupes por los chismes en tu vida diaria recuerda que siempre tu signo es presa de malos comentarios trata de ignorarlos y seguir adelante recuerda que tu Éxito sea la envidia de otros, planeas vacaciones para el mes de agosto con tu pareja, tu mejor día va ser el Domingo todas las buenas energías se van juntar para ayudarte a ya salir de tus problemas y tendrás un golpe de suerte con los números 11,17 y tu color el azul, en el amor seguirás conociendo personas muy compatible contigo del signo de piscis y aries a los cáncer que están en pareja embarazo en puerta.

Leo

El Ángel de la Verdad y de la Prosperidad que es el Arcángel Rafael reinara en tu vida en estos días asi que no te sientas solo que este ángel es muy poderoso para ayudarte en cualquier situación que tengas complicada, día viernes de sacar fuerzas de donde no las hay y renovarse por completo recuerda que tu signo es el Líder y eso te hace ser el pilar de todo lo que te rodea así trata de mantenerte fuerte que siempre saldrás victorioso, en el día domingo tendrás suerte en todo lo relacionado en cuestiones de juegos de azar con los números 04,18 y trata en ese día ponerte colores fuertes en la ropa para que se multiplique tu suerte, te pones a dieta y te realizas una operación estética, preparas un viaje para festejar tu cumpleaños con tu pareja que te va ir de lo mejor, te llegan regalos que no esperabas.

Virgo

El Ángel de la Vibración Superior que es el Arcángel Uriel te va estar protegiendo de cualquier situación negativa que te pueda rodear en estos días recuerda que tu signo siempre carga con problemas del pasado y situaciones que no pueden controlar y eso hace que tu mente siempre este distraída así ya no hay que quejarse y volverte un trufador que el arcángel Uriel te va ayudar a conseguirlo, te llega una propuesta de un negocio los fines de semana tu acéptalo que te va ir de lo mejor recuerda que estas en esa época de crecer más en cuestiones económica, ten cuidado con tu espalda y trata de hacer tu ejercicio con mas precaución y sigue con la dieta sin azucares eso te va ayudar a sentirte mejor, tu mejor día va ser el viernes en ese día los astros se unen para ayudarte a estar mejor en todos los sentidos así aprovecha ese derrame de abundancia y trata de buscar más posibilidades para crecer, tus números de la suerte son 09,12 y tu color el blanco, trata de hacer tus pagos para que no tengas deudas en el futuro se mas administrado con tu dinero.

Libra

El Ángel de la Iluminación y de la Fuerza Cósmica que es el Arcángel Miguel es el que te va ayudar en estos días para que puedas realizarte en todo lo que deseas solo invócalo que llegara a ti, días de estar renovando tu vida y de cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus proyectos para tu futuro recuerda que tu signo de Libra es muy preocupado por tu bienestar económico así que trata de ya empezar ese negocio que tienes en planes, será unos días de alegría y muchas sorpresas agradables en compañía de tu familia, tú mejor dia es el domingo con los números mágicos que son 19,21 y tu color es el amarrillo, arreglas tu hogar para vivir mas cómodamente, te regalan una mascota que te va dar mucha alegría, ya no seas tan dramático en tu vida sentimental trata de llevártela más tranquilo recuerda que el amor no es complicado el complicado es uno así tu déjate querer, tu mejor compatibilidad va ser con los signos de Aries , Géminis que van ser tu pareja ideal.

Escorpión

El Ángel de la Curación y de la Sanidad que es el Arcángel Rafael va estar en estos días ayudándote a sacar cualquier enfermedad que tengas en tu cuerpo y saber que serán curando en estos dias solo pídele que te ayudara, fin de semana de estar analizando varios cambios en tu vida y piensas en estar un tiempo sin pareja recuerda que tu signo es muy fuerte y siempre le gusta la soledad, el día viernes van estar las energías muy revueltas y se visualiza que tendrás dificultades en el trabajo así ese día ponte agua bendita en la nuca y ponte un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos y allí te lo dejas hasta que se caiga solo y eso te ayudar a protegerte, piensas en poner un negocio los fines de semana haz lo estás en tu momento de crecer económicamente, tendrás un golpe de suerte con el número 21,40 tu color de la suerte el verde.

Sagitario

El Ángel de la Noticias Positivas que es el Arcángel Miguel te va guiar en estos días asi que espera sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor, viernes de estar con la suerte de tu lado y te vendrá la propuesta de un negocio propio que te ayudar a crecer más en lo económico, no te confundas el amor con la amistad y ya trata de poner en claro tus sentimientos ,eres unos signos del zodiaco con más fuerza mental así que a pensar en tener más éxito y que eres merecedor de la abundancia, un amigo te pide consejo y ayuda moral será sobre un divorcio, recuerda que tu carisma y simpatía hace que tengas siempre las puertas abiertas en todas partes, va ser el día domingo tendrás doble suerte rápida con tus números de la suerte son 19,70 y tu color el azul ,cuida a tu mami va andar malita del azúcar y presión alta, preparas un viaje para el mes de agosto con tu familia.

Capricornio

El Ángel de la Buena Fortuna y de la Magia que es el Arcángel Uriel así que este signo tendrá la buena suerte de tener en su guía y protección este ángel que le dará fortuna a manos llenas solo invócalo y veraz como llegara a tu vida, viernes de tomar decisiones importantes en tu vida profesional recuerda que en este día los astros te van ayudar a tener más suerte en todo lo relacionado en el trabajo y proyectos de negocios propios tu trata de invertir que eso te va ir de lo mejor, vas estar al pendiente de tu familia que tú eres muy apegado a tus padres y vas a tratar de ayudarlos en algún problema que saldrán victoriosos, el día domingo tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 21,30 y tu color el naranja trata de agregarle tu día de nacimiento para que personalices tu suerte, te compras vitaminas para sentirte mejor y seguir con el ejercicio, cuídate de dolores de espalda o cintura trata de no cargar cosas pesadas, ya no seas tan rencoroso y aprende a soltar lo que no era para ti, días de estar con mucha convivencia con tus seres queridos.

Acuario

El Ángel de la Evolución Espiritual y Mente que es el Arcángel Miguel va ser el que te va estar guiando en estos días para ayudarte a crecer en todo los sentidos y más en lo laboral , recuerda que tu signo significa el Poder y Carisma que sin duda te dice que es el momento de avanzar más en lo económico así que trata de comprar una casa para que asegures tu patrimonio que son tiempos de madurar, tu numero de la suerte 16,25 y tu color es el azul y blanco tu mejor día el domingo, te viene la invitación a un viaje para el mes de agosto diles que si y ve preparándolo, trata de no dormir de más y levantarte más temprano recuerda que tu energía vital necesita del astro rey ósea el sol para que se multiplique así hacer ejercicio y vivir saludable, cuidad tu mascota que va andar algo enfermito

Piscis

El Ángel del Poder Infinito y de la Abundancia que es el Arcángel Rafael para el signo de piscis será un guía muy importante en estos días para que puedas lograr resolver cualquier situación negativa que te rodea, recuerda que este ángel que es la da la dicha de Dios que sin duda te va llegar con mucha fuerza para tener esa persona ideal en tu vida es decir por fin encuentra el amor verdadero, también este ángel te ayuda a las situaciones económicas es decir dejar atrás las deudas que es el tiempo de estar progresando en lo económico, te va llegar un dinero extra con los números 08,99 y tu mejor día el sábado tu color de la abundancia es el rojo y azul, días de estar haciendo cambios en tu hogar para vivir más plenamente, domingo de una comida familiar para arreglar asuntos de herencia o tramites familiares.