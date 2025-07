Si contestas bien esta pregunta puedes decir que eres más inteligente que la media

Hay una edad, en la cual nos encanta hacer test, de lo que sea y muchas veces, esa adicción vuelve. Sin embargo, esta vez, nos encontramos con uno, que nos dice si somos más inteligentes que la media. Si eres capaz de realizar un razonamiento que lleve a una resolución de conflictos de manera efectiva y rápida, pues felicidades.

Una pregunta, una respuesta

Por eso, hoy, te proponemos, que, si puedes responder a la siguiente pregunta, que te dirá si eres más inteligente que la media. Tomate el tiempo que necesites. Una pregunta y varias respuestas. Hazlo con calma, respira, piensa bien. Estruja ese cerebro que tienes y comienza a leerla, y a responder, a ver si tu respuesta es la correcta. No vale hacer trampa.

Pregunta

La sabiduría y la capacidad para descifrar los problemas más complejos no tiene límites, más cuando siguen apareciendo seres humanos que trascienden en el tiempo por sus descubrimientos y pensamientos, inmortalizados para siempre. Pero eso, no quiere decir que el resto de la humanidad no es un genio, sino que tenemos una inteligencia promedio.

¿Lograste resolverlo? En sí, no es muy complicado, mirando ya la respuesta. Sin embargo, a veces, son los pequeños detalles donde en realidad está la respuesta. Sencillo, pero complicado. Así es la resolución de este pequeño problema, de lógica que hemos traído para ti.

Respuesta a la pregunta

Extra

Alguien inteligente es capaz de pensar de forma abstracta y consumir nueva información, además de combinar cosas con agilidad, unir historias, relacionar detalles, según el profesor de psicología Markus Jokela. Sin embargo, en 1983, Howard Gardner, propuso la teoría de las inteligencias múltiples, donde expresa que la inteligencia no es una sola capacidad general, sino que se compone de varias habilidades específicas.

