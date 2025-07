Uñas de impacto para graduación: los estilos y colores en tendencia que resaltarán tu look

Las graduaciones no solo son un momento de celebración académica, sino también una oportunidad para destacar con un look que refleje personalidad, elegancia y las últimas tendencias en belleza. Este año, la manicura toma un rol protagónico y se convierte en un complemento esencial para el outfit de ese gran día. Estos son los diseños más 'cute' que te harán destacar tu look.

Los expertos en nail art recomiendan adaptar la manicura al tipo de vestido. Es decir, si el outfit es muy llamativo, una manicura en tonos neutros y diseño discreto es ideal. Por el contrario, si el vestido es sencillo, se puede apostar por una propuesta más creativa en uñas.

Las uñas cortas se ven especialmente bien en tonos pastel, glaseados o blancos lechosos, mientras que las uñas largas permiten jugar con degradados, pedrería o detalles tridimensionales. Eso sí, para que tus uñas se vean más modernas, elige punta almendrada u oriental, eso hará que destaquen mucho más.

Las uñas cortas se ven especialmente bien en tonos pastel, glaseados o blancos lechosos | Foto: Pinterest

Tendencias en colores de uñas para las graduaciones

Para la temporada de graduaciones, los tonos suaves lideran la temporada. El rosa empolvado y el nude rosado se imponen como los favoritos para quienes apuestan por una estética femenina y romántica, especialmente cuando se combinan con detalles dorados o perlas. El lila suave y el lavanda, inspirados en la energía de los colores pastel, se perfilan como elecciones modernas y soñadoras.

Para la temporada de graduaciones, los tonos suaves lideran la temporada | Foto: Pinterest

Para quienes prefieren una manicura con mayor impacto visual, el azul celeste puede ser un aliado, sin olvidar el rojo cereza brillante regresa con fuerza, evocando glamour clásico, y los tonos metálicos como el plateado espejo, el oro rosa y los acabados cromo aportan una dosis de sofisticación.

El azul celeste puede ser un aliado, sin olvidar el rojo cereza brillante regresa con fuerza | Foto: Pinterest

Manicura minimalista y efecto glaseado

En cuanto a diseño, el minimalismo sigue reinando las manicuras en graduaciones. Las uñas almendradas o tipo 'ballerina' son las más solicitadas por su forma elegante y versátil. También destacan los diseños con pedrería fina, una pequeña línea de strass o cristales que aportan brillo sin excesos.

En cuanto a diseño, el minimalismo sigue reinando las manicuras en graduaciones | Foto: Pinterest

Las “glazed nails” o efecto glaseado en tonos nude o blanco lechoso ofrece un acabado pulido, moderno y discreto. La manicura francesa también se reinventa: ahora se lleva con puntas en tonos metálicos o pasteles como el azul cielo o lavanda. Y para quienes buscan algo artístico, los diseños 3D con flores, perlas o textura tipo gelatina están teniendo un gran éxito.