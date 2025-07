Nana Calistar: horóscopo de HOY 25 de julio, el dinero llega a las manos de Virgo y Capricornio

Por fin llega el viernes y con él la oportunidad de renovar las acciones que tenemos día a día. Nana Calistar nos da la predicción más exacta del horóscopo para que este día nos sorprendamos con buenas noticias. La abundancia y la fortuna llegan para dos signos del zodiaco, aquí te contamos cuáles son.

Horóscopo de hoy 25 de julio, según Nana Calistar

Piscis

El amor anda rondándote, pero tú traes un radar medio chafa… lo tienes tan desconfiado que cuando alguien se te acerca de verdad, en vez de abrirte, te escondes como cangrejo asustado. Si no bajas esa guardia, vas a seguir espantando lo bueno por andar pensando en lo malo.

Acuario

Ya deja de cargar gente que no vale ni tres cacahuates. Hay personas en tu vida que solo están pa’ darte dolores de cabeza y llenarte de drama. Aprende a deslindarte, a poner límites, y a decir: “hasta aquí”. Eres de los que se atonta con amores a medias, de esos que solo te quieren a ratitos o te dan migajas.

Capricornio

Las relaciones no son jueguitos de celular que puedes borrar cuando te aburren. Si ya te metiste en una, ponte las pilas y échale ganas, porque si nomás estás por estar, vas a terminar aburriéndote o fastidiando a tu pareja.

Sagitario

Si estás sin pareja, deja de andar buscando príncipes o princesas en lugares donde solo hay sapos y culebras. El amor no es magia, se construye con respeto, con gusto y con un buen revolcón también, pa’ qué nos hacemos.

Escorpión

¡Aguas! Un amor del pasado está por aparecer con promesas bonitas, palabras dulces y carita de “ya cambié”, pero tú y yo sabemos que donde hubo fuego, pueden quedar cenizas… y quemaduras también. No seas ingenuo o ingenua, porque ya has caído antes y por andar creyendo otra vez, nomás vas a sumar otra decepción.

Libra

El amor anda medio enredado y con más nudos que audífonos guardados en la bolsa. Ahorita la prioridad deberías ser tú mismo, no andes gastando tus emociones en alguien que nomás te estorba el camino o quiere tenerte a medias. Si esa persona no te suma, mejor que se quite.

La fortuna llega para dos signos del zodiaco. Foto: Copilot

Virgo

Traes al estómago como si te lo hubieran trapeado con salsa, ¡bájale a los irritantes y las garnachas! Esa gastritis no se va a curar sola, y si sigues de necio o necia comiendo lo que sea, te vas a terminar amargando el día por los retorcijones. Dolores musculares también te podrían dar lata, así que no cargues más de lo que debes, ni físicamente ni emocionalmente.

Leo

Amistades falsas y convenencieras hay por montones, como frijoles en cazuela. No te tomes tan apecho los chismes ni las miraditas con veneno, mejor aprende a sonreírles con cinismo y que te valga. Tú a lo tuyo, sin dejar que te muevan el tapete.

Cáncer

Alerta con las borracheras locas! Porque podrías terminar compartiendo cama, cobijas y hasta la cucharita con alguien que ni conoces bien. Si no quieres sustos (como un embarazo sorpresa o una cruda moral marca diablo), mídete un poco. Los fantasmas del pasado podrían querer volver a desacomodarte emocionalmente. No les des entrada. Si ya saliste de ahí, ¿pa’ qué vuelves?

Géminis

as a andar como globo inflado: entre fiestas, antojos y desveladas, el peso se te va a subir sin avisar. Ya sabes que se vienen compromisos y eventos, así que no le pongas pretextos a la dieta ni al ejercicio. Tu cuerpo lo va a agradecer, y tu ropa también.

Tauro

Andas de un humor que con solo verte la gente ya sabe que hay que darte el tiempo avión. Cambios bruscos en tu estado de ánimo podrían hacerte decir cosas que no sientes y lastimar a quienes de verdad te quieren. Respira, cuenta hasta diez y luego decide si vale la pena armar pleito.

Aries

Tu talón de Aquiles es ese corazón aprensivo que traes, sobre todo cuando se trata de pareja. Eres bien celoso o celosa, y aunque a veces hay motivos (porque tu pareja de pronto se pasa de viva o vivo), otras veces nomás te haces chaquetas mentales. Si estás soltero o soltera, se ve una aventura bien sabrosa con una amistad.