Nana Calistar: dos signos serán bendecidos con dinero antes del domingo 27 de julio, tienen la bendición del tarot

Si lo que te está haciendo falta es dinero, tenemos buenas noticias, pues son dos los signos del zodiaco que recibirán un golpe de fortuna antes del 27 de julio. Conoce qué te deparan los astros, pues el tarot tiene la predicción más acertada del horóscopo para ti.

Piscis

No te vuelvas a confundir creyendo que todos son tus amigos. Cada vez que necesites hablar con alguien, busca a quien de verdad te tenga aprecio, porque ya te la han hecho varias veces por andar de confianzudo o confianzuda. No andes contando tus penas a medio mundo, que luego usan tu vida como tema de sobremesa.

Acuario

Prepárate porque se vienen cambios chonchos en el trabajo, y si te pones abusado o abusada, vas a lograr lo que tanto has deseado. Aprovecha esta racha de buena suerte para poner en marcha tus planes, pero también échale ojo a tu imagen, ya te toca un cambio de look o mínimo una arregladita. No descuides a tu familia por andar de corre y corre, no todo en la vida es andar de productivo.

Capricornio

Se te viene el chisme de que una amistad está embarazada, y aunque no sea tu bronca, tú ahí vas a andar metido como buen Capricornio curioso. Estás por entrar en una etapa de cambios muy perros que si los manejas bien, te van a llevar al siguiente nivel.

Sagitario

Ámate, pero de verdad, no nomás de palabra. Estás en el punto perfecto para empezar a invertirle al único cuerpo que vas a tener toda tu vida. Ya estuvo suave de pretextos, ponte en acción y empieza a cuidarte, que los años no vienen solos y la lonjita no se va con puro “mañana empiezo”.

Escorpión

Abre bien los ojos porque podrías ser traicionado por alguien de tu familia. Si traes dudas sobre una decisión, no te avientes como el Borras. Platícalo con esa persona que te quiere bien y te habla sin pelos en la lengua. Sus consejos te van a caer como balde de agua fría, pero necesarios. La vida ya te ha pegado duro, no necesitas repetir la misma lección si ya te diste el madrazo antes.

Libra

Deja de gastar tu tiempo en cosas y personas que nomás no dejan nada bueno. Te has alejado de gente valiosa, y si no te pones las pilas podrías lamentarlo cuando ya no haya regreso. Los celos y la inseguridad son una bomba de tiempo, si no confías en tu pareja, mejor habla claro o da un paso al costado.

Consulta la carta que revela tu suerte. Foto: Copilot

Virgo

Vas a enterarte de unos chismes que unas dizque amistades tuyas andan ladrando por ahí. Aguas, porque no todo el que te sonríe es tu compa. Se viene una invitación a salir con familia o amigos, y eso te puede ayudar a despejar la mente. Sin embargo, ten cuidado.

Leo

Se viene una oleada de bendiciones que te va a poner a sonreír sin razón, entre ellas, chance de un viajecito al extranjero y la posibilidad de reconectar con un amor del pasado que antes te dejó bien fregado o fregada, pero ahora regresa más arrepentido que niño regañado.

Géminis

Vas a recibir noticias de una expareja que parece que nomás no entiende que ya se le acabó el boleto. Te va a buscar y, si no estás fuerte, puede que te saque de tu centro. No te claves, no vale la pena volver a revolcarte en el lodo. Hay personas que solo vienen a salarte el día. Tú no estás para andar recogiendo basura emocional.

Tauro

El amor anda rondándote como mosca en pastel, y si estás soltero o soltera, podrías tener varias opciones, nomás no te emociones de más y vuelvas a cometer las mismas tonterías de siempre. No te vayas a ilusionar con cualquier “buenos días, preciosa” que te manden por WhatsApp.