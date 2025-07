Geely Holding Group, un conglomerado de marcas tecnológicas. Datos que seguro no sabías.

Geely llegó a México en 2023, y ya tiene 53 distribuidores en todo el país, abarcando el 80% de nuestra región. Su estrategia de expansión ha sido contundente, siendo una marca ya referente en el país.

Actualmente, el objetivo principal de Geely Holding Group a nivel internacional es la producción y desarrollo de vehículos de pasajeros, incorporando tecnologías como la electrificación e innovaciones dentro del marco de Inteligencia Artificial (IA).

Este grupo no deja de lado tampoco el tema de los avances en seguridad, como la misma conducción autónoma, la cual ya es clave para la movilidad en diversas ciudades.

Estas son las marcas que son parte y han creado un referente en diferentes segmentos:

Geely Auto

LEVC

Zeekr

Lynk & Co

Volvo Cars

Polestar

Lotus Group

Farizon Auto

En México, la marca Geely cuenta con diferentes vehículos; por mencionar algunas, Coolray, una SUV de corte deportivo. También está Starray con un enfoque lujoso y tecnológico. Okavango con capacidad de hasta siete pasajeros, con esto es una gran opción para la familia. Geometry C, es un auto eléctrico citadino y cómodo. Cityray, que es una SUV de líneas agresivas e interior futurista. Emgrand, un sedán ideal para la ciudad que da confort y seguridad.

La gama actual de la marca ha resaltado por el nivel de equipamiento entre sus autos y versiones, con seguridad conectividad y diseño.

Los otros enfoques de Geely

Por otra parte, en la cuestión de educación, Geely cuenta con la Geely University of China, Sanya, Xiangtan, Institute of Technology, Sanya Institute of Technology, esto para tener talentos que puedan aportar y así generen más proyectos.

En el apartado de tecnologías también está la creación de nuevos materiales, semiconductores, internet de nivel industrial, programa satelital, fabricación de motocicletas con presencia a 150 regiones, aviación general y comercial con la marca Aerofugia, la cual fabrica aviones.

En México, las innovaciones de la marca ya están presentes, como los sistemas de manejo avanzados para el conductor (ADAS) en diferentes autos, tecnologías que usan Inteligencia Artificial (IA) que ofrecen gran practicidad para moverse en las grandes ciudades y carreteras, donde la seguridad lo es todo.

Los elementos de conectividad también son parte fundamental, dando compatibilidad con teléfonos inteligentes con Apple CarPlay, así como plataformas QDLink o AutoDo, compatibles con los demás sistemas operativos, entre ellos Android. Esto ayuda a brindar una experiencia amena para el conductor y sus acompañantes.

Algunos datos importantes de Geely

Su nombre oficial es Zhejiang Geely Holding Group, fundada en 1986 en Hangzhou, China .

. En 1997 fue cuando incursionó en la industria automotriz.

Desde 2012 ha estado entre las Fortune Global 500 , listado de las mejores 500 empresas del mundo medidas por sus ingresos.

, listado de las mejores 500 empresas del mundo medidas por sus ingresos. Tiene el décimo lugar de ventas de autos mundiales.

Cuenta con diferentes centros de Investigación y Desarrollo a nivel mundial , con 30,000 empleados en este rubro.

, con 30,000 empleados en este rubro. Ya tiene 14 mil patentes de innovación

Cuenta con plantas en Bélgica, China, Estados Unidos, Malasia, Reino Unido, y Suecia, con 4,000 distribuidores en todo el mundo.

Los últimos desarrollos de esta marca: Geely EX5, una SUV eléctrica innovadora

El tema de los autos eléctricos es una tendencia, con sus nuevas pilas denominadas como baterías de hoja corta, se pueden cargar por 3,500 ciclos, tienen mejor aprovechamiento del espacio y pueden durar hasta 50 años. Lo mejor de todo es que esta incorporación ya está en la reciente Geely EX5 que llegará pronto a nuestra región.

Por otra parte, en chasis cuenta con una plataforma global inteligente de nueva energía, denominada como GEA, que está desarrollada junto con IA, que hace que sus elementos de seguridad, confort, y alto desempeño sean sobresalientes.

Respecto a seguridad, parte esencial para un vehículo, Geely cuenta con grandes avances en los Sistemas Avanzados de Conducción, ADAS, con diferentes tecnologías como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistente de cambio de carril; todo esto presente en diferentes modelos como Cityray, Coolray, Starray, Okavango y la Geely EX5 que está próxima a llegar.

Los vehículos de combustión interna y con motor turbo, equipan una transmisión de doble embrague de siete velocidades, estos se manufacturan en la planta de Geely de Ningbo, China, donde se hacen 600,000 transmisiones al año.

Geely es un grupo automotriz que ha crecido de gran manera en los últimos años, y ahora con sus marcas es pionera y referente en las nuevas tecnologías, como los autos eléctricos en diferentes partes del mundo.

En México, Geely desde 2023 se ha posicionado en ventas y con su nuevo lanzamiento que será Geely EX5, apunta alto por sus tecnologías.

México será de los primeros países en Latinoamérica en contar con Geely EX5, un producto que integra las últimas tecnologías de la marca, iniciando una nueva era para Geely al ser un vehículo 100% eléctrico que ofrece una gran experiencia de conducción y excelente autonomía.

Geely en México es una marca que cuenta con toda una red de distribuidores, con servicio postventa e inmediatez para sus clientes. Hay disponibilidad de autopartes y asistencia al usuario, por ello, es una compañía que ya tiene confianza en el mercado mexicano.

No olvides estar al pendiente de los últimos lanzamientos de Geely en su portal oficial en México.

Sigue a Geely en sus redes sociales para que veas sus noticias y revelaciones para México:

