Cuánto costará en México la nueva Game Boy que se venderá a partir de octubre

En un 2025 marcado por rumores del sucesor del Nintendo Switch, la compañía japonesa optó por mirar hacia el pasado y rendir homenaje a una de sus consolas más icónicas. En colaboración con LEGO, Nintendo anunció uno de los regresos más esperados por millones de fans alrededor del mundo.

Se trata del regreso del Game Boy, esta vez convertido en un set de bloques para armar. El anuncio inicial dejó muchas incógnitas, pero ahora, a solo días del inicio de la preventa, se revelaron todos los detalles que necesitas saber.

Game Boy. Foto: Nintendo Lego

Game Boy, una consola inolvidable para los fans

El LEGO Game Boy replica a escala casi real (1:1) la consola portátil que definió una era en los videojuegos. Con 421 piezas, los constructores podrán recrear desde el característico cuerpo gris hasta los detalles más minuciosos: la cruceta, los botones A y B, el SELECT, el START, e incluso los controles de volumen y contraste que tantas veces ajustaron los jugadores de los 90.

Además, el set incluye dos cartuchos intercambiables, representando clásicos como The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Super Mario Land. Estos cartuchos no solo se insertan en la parte trasera del Game Boy, sino que también permiten intercambiar la imagen de la pantalla por pequeños marcos decorativos. Cabe aclarar que el set es completamente estático: no es funcional, sino que está diseñado para coleccionistas y entusiastas de la nostalgia gamer.

La propuesta no termina ahí: el paquete también incorpora soportes para exhibir la consola en posición vertical y mostrar uno de los cartuchos como pieza decorativa independiente. LEGO cuidó tanto la presentación que incluso recreó escenas del primer comercial de Game Boy -lanzado hace ya 36 años- para el anuncio oficial de este nuevo set.

Game Boy. Foto: Nintendo Lego

¿Cuánto cuesta la nueva consola Game Boy?

El LEGO Game Boy estará disponible en México a un precio oficial de $1,499 pesos, con una clasificación para mayores de 18 años. Las preventas comienzan este 24 de julio, mientras que el lanzamiento oficial está previsto para el 1 de octubre en tiendas LEGO y distribuidores autorizados.

Se trata de la más reciente colaboración entre Nintendo y LEGO, una alianza que ha dado vida a sets temáticos de Super Mario, Animal Crossing y más. Lo cierto es que todo indica que el futuro traerá nuevas piezas cargadas de nostalgia para los fanáticos de la marca japonesa.

SIGUE LEYENDO:

Mario vs Donkey Kong: el remake que los fans de Nintendo estabas esperando, ¿lo jugarás?

Usuarios de Donkey Kong Bananza reportan problemas de salud tras probar el juego