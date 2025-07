Nana Calistar: horóscopo de HOY 23 de julio, Piscis recibirá dinero a manos llenas

Predicciones de Nana Calistar para hoy 23 de julio, horóscopo signo por signo.

Piscis

Piscis, ya estuvo bueno de cargar con quien no sabe si se queda o se va. Si alguien está en tu vida a medias, mándalo a la shingada con todo y sus promesas. De palabras bonitas ya no vives, necesitas hechos que se sientan, no discursos de película. Estás entrando en una etapa donde ya no estás pa’ andar de trapo emocional de nadie.

Acuario

Acuario, si tienes pareja, no seas tan necio o necia pidiendo más de lo que das. Estás en una etapa donde o te pones las pilas o tu relación se va directo al carajo. Deja de andar con celos tontos o sacando temas que ni al caso. El amor es como un cactus: si lo apachurras mucho, te terminas picando.

Capricornio

Capricornio, el amor ahorita no anda muy presente que digamos, pero eso no significa que no puedas pasarla bien. De hecho, vienen momentos de pasión con personas nuevas, sin compromisos, nomás pa’ distraer el cuerpo y el alma.

Sagitario

Sagitario, se te está acumulando el estrés como si fueras cajón de sastre, y eso ya te está pegando en el cuerpo. Dolores de panza, irritación, mal humor… todo por tragarte corajes y no decir lo que piensas. Suéltalo, no eres bote de basura emocional. Habla, desahógate y ponle nombre a lo que te pesa.

Escorpio

Vienen chismes sobre amistades que te pondrán a dudar hasta de tu sombra, pero si tú no tienes vela en ese entierro, mejor ni te metas. Tú sabes bien que el que nada debe, nada teme. Eso sí: bájale a la tragazón o te vas a inflar como paleta en el sol, y luego ahí andas quejándote del pantalón que ya no te sube.

Libra



¡Sorpresa! Amistad termina más panzona que cuerda de tendedero. El chisme te va a caer como balde de agua fría, pero bueno… ni modo, así es la vida. También hay posibilidades de que te topes con un ex que juraste ya haber superado, y verás que la vida, con todo y sus vueltas, sabe cómo repartir el karma. Lo verás más castigado que celular sin datos, y ahí vas a entender por qué no funcionó lo de ustedes.

Virgo

Virgo, tus sueños y metas no se van a cumplir solos ni por arte de magia, así que deja de estar viendo cómo la vecina avanza mientras tú nomás ves pasar la vida. Ponte las pilas porque si tú no te mueves, nadie va a mover nada por ti. Y recuerda: las amistades en tu vida son como el pan dulce, algunas nomás están de paso… pero tú bien sabes quién vale la pena y quién ya nomás es un peso muerto.