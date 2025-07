Los signos que se reencontrarán con una persona del pasado este martes, según la astrología; les pedirán perdón, dice Mizada Mohamed

Las predicciones de la astrología y Mizada Mohamed apuntan a que este martes 22 de julio, el cielo nos ofrece un clima astrológico cargado de nostalgia, sensibilidad y posibilidad de reencuentros emocionales para algunos signos del zodiaco.

La Luna transita por el signo de Piscis, lo que nos vuelve más receptivos, soñadores e inclinados a mirar al pasado con ternura. Además, Venus en Cáncer forma un trino con Neptuno retrógrado, abriendo puertas emocionales que creíamos cerradas y fomentando conexiones profundas, incluso con personas que ya no estaban presentes.

También continúa el efecto de Mercurio en Leo, dándole voz a los recuerdos y valor a las emociones. Algunos podrían sentirse impulsados a mandar un mensaje, hacer una llamada o simplemente aparecer sin previo aviso en la vida de alguien importante.

Este día favorece la introspección amorosa, la sanación de heridas pasadas y la posibilidad de dar una segunda oportunidad a lo que quedó inconcluso.

Este día favorece la introspección amorosa y la sanación de heridas pasadas | Foto: Freepik

Tauro, Virgo y Piscis, los signos del zodiaco que tendrán un reencuentro inesperado hoy

Tauro : Es posible que una expareja te busque con intención de cerrar ciclos… o reabrirlos. El dinero fluye mejor, pero debes organizar tus finanzas. En lo emocional, se sugiere dejar el orgullo y hablar con el corazón. Noticias familiares traerán alegría.

: Es posible que una expareja te busque con intención de cerrar ciclos… o reabrirlos. El dinero fluye mejor, pero debes organizar tus finanzas. En lo emocional, se sugiere dejar el orgullo y hablar con el corazón. Noticias familiares traerán alegría. Virgo : Alguien del pasado podría buscarte para cerrar ciclos o pedir perdón. Escucha, pero mantén tus límites claros. Profesionalmente, te espera una semana productiva.

: Alguien del pasado podría buscarte para cerrar ciclos o pedir perdón. Escucha, pero mantén tus límites claros. Profesionalmente, te espera una semana productiva. Piscis: Una persona importante reaparece o te hace una propuesta valiosa. No temas mostrar tus emociones. Excelente semana para brillar en entrevistas, exposiciones o redes sociales.

Piscis, una persona importante reaparece o te hace una propuesta valiosa | Foto: Freepik

Consejo astrológico del día

El consejo de los astros para este día es que no te resistas al pasado si vuelve a tocar tu puerta con respeto y dulzura. No todo reencuentro significa volver, pero sí puede ser una oportunidad para sanar, perdonar o simplemente entender. Escucha tu intuición y no respondas desde la herida, sino desde la conciencia.