5 actividades a bajo costo en casa para mantener entretenidos a los niños en las vacaciones de verano

Los cursos de verano en ocasiones pueden no ser una alternativa para los padres por cuestiones laborales, de tiempo o cuidado, motivo por lo que los pequeños permanecen en casa durante las vacaciones. Ante esto y con la intención de que permanezcan alejados de las pantallas el mayor tiempo posible, buscan opciones que les permitan entretenerlos sin tener que gastar de más y entre éstas destaca la cocina como una de las a actividades favoritas.

Hacer estas actividades no sólo permitirá compartir tiempo con los niños durante las vacaciones de verano, también brindará el espacio para abrir paso a nuevos conocimientos a través del juego. Sumado a ello, muchas de éstas podrían realizarse con objetos, ingredientes y artículos que hay en el hogar por lo que no implica una gran inversión de dinero para aquellos entre los que no está contemplado en su presupuesto.

Actividades económicas para los niños durante el verano en casa

Algo que también se debe considerar al realizar actividades con los niños en casa es la seguridad, por lo que éstas también están consideradas bajo esta condición. Como aquella que implica que los pequeños estén en la cocina, algo que genera gran curiosidad en ellos durante todo el año y que ahora es una oportunidad de hacer una receta en familia sin tener que usar fuego.

Receta de "mini pasteles" sin horno para preparar con los niños durante vacaciones. Foto: Freepik

1. Receta de "mini pasteles" sin horno

Ingredientes: Galletas María, yogur, fruta picada y chispas de colores. Con esta receta los pequeños aprenderán texturas, sabores y trabajo en equipo. Basta con colocar un poco de yogur sobre una galleta como si fuera betún, añadir fruta picada de elección y colocar una galleta encima, repetir este proceso hasta conseguir una torre de tres pisos y luego poner más yogur como cobertura decorando con las chispas de colores.

2. Mini huerto en vasos reciclados

Con esta actividad los niños no sólo se mantendrán ocupados durante algunas horas creándolos, también lo harán diariamente manteniendo su atención en el crecimiento y cuidados. Se necesitan vasos de yogur, tierra y semillas (frijoles, lentejas, cilantro), los primeros serán las macetas y sólo se necesita añadir un poco de tierra dejando la semilla elegida al centro; además, se pueden decorar los vasos con pintura.

Mini huerto en vasos reciclados. Foto: Freepik

3. Pintura con materiales caseros

Con esta actividad los niños no sólo se dedicarán a pintar, también va a crear la pintura de su elección con ingredientes que hay en casa. Se necesita harina, agua, colorante vegetal o cúrcuma/betabel (para pigmentos naturales), también se puede usar bastidores viejos, camisetas, hojas recicladas o cajas como lienzos para hacer sus pinturas.

4. Taller de títeres con calcetines

Los calcetines pueden convertirse en todo un dolor de cabeza debido a la facilidad con la que se pierden los pares, ante esto se convierten en aliados para esta actividad ya que se usarán aquellos que ya han sido considerados para desechar. El material son calcetines viejos, botones, hilos y retazos de tela con los que se crearán títeres con los que después, incluso, podrían crear una obra de teatro en casa.

5. Búsqueda del tesoro en casa