Las personas con alto grado de madurez enfrentan una discusión de pareja con estas frases

Discutir en pareja no tiene por qué ser sinónimo de gritos, puertas cerradas o frases hirientes. De hecho, las personas con mayor madurez emocional tienen una forma muy distinta y constructiva de abordar los conflictos. Su secreto no está en evitar las discusiones, sino en cómo las enfrentan y según especialistas en relaciones de pareja, estas personas suelen usar frases que no buscan tener la razón, sino mantener el vínculo sano, incluso en medio del desacuerdo.

Cuando una persona puede detenerse en medio de una discusión para validar lo que el otro siente o reconocer su propia parte del conflicto, está demostrando un alto nivel de inteligencia emocional, así lo explican los expertos en terapia de pareja. con respeto, empatía y responsabilidad afectiva.

Las personas maduras suelen enfrentar los problemas o discusiones con respeto, empatía y responsabilidad afectiva. Así que, la próxima vez que surja un desacuerdo, recuerda hacer una pausa, una disculpa a tiempo o una frase como “Hablemos cuando estemos más tranquilos” pueden marcar la diferencia entre distanciarse o acercarse más.

Su secreto no está en evitar las discusiones, sino en cómo las enfrentan | Foto: Freepik

¿Cómo responde una persona madura en una discusión de pareja?

Las frases que dice una persona con alto grado de madurez permiten validar al otro sin dejar de expresar lo que uno siente, crear espacios de pausa sin cortar el diálogo, y asumir errores sin que ello implique culpa excesiva. Recuérdalas siempre en un momento complicado.

“Entiendo que esto te moleste, y quiero escucharte” “No quise hacerte sentir mal. Si lo hice, me disculpo sinceramente” “No se trata de ganar, se trata de que estemos bien los dos” “Necesito unos minutos para calmarme y poder hablarte con respeto”

Las frases que dice una persona con alto grado de madurez permiten validar al otro sin dejar de expresar lo que uno siente | Foto: Freepik

¿Qué no decir en una discusión de pareja?

En momentos de tensión, muchas personas reaccionan desde la herida o la impulsividad. Las personas que no han alcanzado un nivel de madurez suelen responder con frases como “Siempre haces lo mismo” o “Ya me hartaste”, palabras que aparecen como mecanismos de defensa que, lejos de resolver, lastiman más.

La diferencia entre una persona emocionalmente madura y una que no lo es, es que la primera tiene herramientas para regularse y pensar antes de responder y eso no se logra de un día para otro, sino con trabajo personal. Las discusiones pueden ser oportunidades para crecer si se manejan desde la calma y la responsabilidad. Como resumen, los expertos coinciden: una relación madura no es aquella que no tiene conflictos, sino la que sabe dialogar sin destruir.

En momentos de tensión, muchas personas reaccionan desde la herida o la impulsividad | Foto: Freepik

¿Cómo poner fin a una discusión?