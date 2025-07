Calendario Lunar julio: ¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello, firmar contratos y tener suerte en el amor?

¡Ya inició la segunda mitad del 2025 y hay que aprovecharla al máximo! Aunque cada inicio de mes recurrimos al Calendario Lunar para saber qué días son mejores para cortarnos el cabello y que nos crezca más rápido o más lento (según lo que queramos), lo cierto es que podemos consultarlo para muchas cosas más, por ejemplo, para saber si es buen momento para firmar contratos, cambiar de trabajo o mudarnos.

Así que si ahora que estamos en los primeros días del mes tienes dudas de qué hacer, aquí te lo contamos todos. Iniciemos con los mejores días para cortarte el cabello que durante julio de 2025 será durante la penúltima y última semana del mes; sin embargo, más allá de este evento aprovechado por hombres y mujeres, es importante recordar algunas otras fechas dedicadas a la belleza, por ejemplo los faciales.

Del 24 al 31 de julio, para cortarte el cabello

Del 24 al 26 de julio: Para faciales

De acuerdo con la astróloga Mía Astral, durante este mes, las cosas relacionadas a la belleza será mejor esperarlas a partir del 24 de julio, pero la experta en astrología también reveló un calendario muy completo que también nos revela cuáles son los mejores días del séptimo mes del año para firmar contratos, tener suerte en el amor, hacerse tatuajes y cerrar ciclos, pero también para organizar reuniones con la familia. ¡Conoce las fechas!

¡Anota estas fechas en tu calendario! (Foto: Pexels)

¿Qué días de julio se verá la luna más bonita y cómo aprovechar su energía?

Aunque las últimas dos semanas del mes de julio serán de las más importantes, especialmente para cortarse el cabello, hay al menos cuatro fechas a principios, mediados y finales del mes que no te puedes perder por su gran carga energética, es decir, que la Luna entrará en fases lunares importantes y no, no sólo nos referimos a la Luna Llena del próximo 18 de julio.

¡Conócelas todas!, aquí te dejamos las fases lunares del mes que serán significativas en los nuevos comienzos de tu mes y que también marcan tu cierre del 2025; recuerda que ya entramos a la segunda mitad del año. Además, le preguntamos a ChatGPT cuáles son sus mejores consejos de estas fechas para que sepas en qué deberás de trabajar.

Luna Nueva del 4 de julio. El Calendario Lunar asegura que es un día perfecto para los nuevos comienzos, pero también para comenzar a planear intenciones familiares y emocionales, ¡no te olvides de sanar vínculos! También en es buen momento para mudarte de casa o incluso planear un embarazo. Fechas recomendadas: 4, 5 y 6 de julio .

El asegura que es un día perfecto para los nuevos comienzos, pero también para comenzar a planear intenciones familiares y emocionales, ¡no te olvides de sanar vínculos! También en es buen momento para mudarte de casa o incluso planear un embarazo. . Cuarto Creciente del 10 de julio. En esta fase lunar puedes usar la energía para tener suerte en la toma de decisiones; los astros también aseguran que es un buen momento para negociar y mejorar tu apariencia física, tu hogar o espacio de trabajo y mejorar tus relaciones. Días recomendados: 10 y 11 de julio .

En esta fase lunar puedes usar la energía para tener suerte en la toma de decisiones; los astros también aseguran que es un buen momento para negociar y mejorar tu apariencia física, tu hogar o espacio de trabajo y mejorar tus relaciones. . Luna Llena del 18 de julio. Se trata de la fecha más importante del mes que deberás de utilizar para cerrar proyectos, para anunciar algo, mejorar tu estado emocional, abrirte paso en lo profesional y encontrar claridad sobre lo que realmente quieres en el trabajo. Días recomendados: 17, 18 y 19 de julio .

Se trata de la fecha más importante del mes que deberás de utilizar para cerrar proyectos, para anunciar algo, mejorar tu estado emocional, abrirte paso en lo profesional y encontrar claridad sobre lo que realmente quieres en el trabajo. . Cuarto Menguante del 26 de julio. Esta fecha es muy importante para que comiences a cerrar ciclos y alejar de tu vida lo que ya no te sirve o no te aporta. En esta limpieza que durará los días 25, 26 y 27 de julio , también asegúrate de soltar apegos materiales y de autoestima.

Elige bien los días que cerrarás ciclos. (Foto: Pexels)

Mejores días de julio 2025, según el Calendario Lunar

El mes de julio de este año es mucho más complejo de lo que imaginamos en lo que respecta a la energía, pues de acuerdo con Mía Astral, nos encontramos en la temporada de los retrógrados con Neptuno, Saturno, Mercurio y Quiron, quienes empezarán a retrogradar en estos días.

Así que la recomendación es que tomes en cuenta la energía de cada una de estas fechas y comiences también a organizar o retomar planes que se ajusten precisamente a la energía de las próximas semanas. ¡Anótalas en tu calendario!

1 y 2 de julio: Para firma de contratos. Del 3 al 7 de julio: Sorpresas en el amor. 7 y 8 de julio: Para tatuajes. Del 9 al 13 de julio: Para dar cierre a situaciones. Del 17 al 19 de julio: Para reencuentros con seres queridos. 30 y 31 de julio: Para presentar exámenes o para auditorias.

Sin embargo, el Calendario Lunar de julio no termina con todo lo anterior, sino que en las próximas semanas también llegarán a nuestras vidas la Luna en Géminis, en Escorpio y en Acuario; todas ellas cuentan con energías diferentes y enfocadas a diferentes metas y procesos. Según ChatGPT, lo que no te puedes perder es: