Test de personalidad: elegí el vaso con más agua y conoce si eres una persona inteligente o creativa

Si hay algo que nos hace ser únicos es la personalidad, nunca hay dos personas iguales, parecidas físicamente y con algunos rasgos, también. Sin embargo, la personalidad nos termina de definir, esa manera única y peculiar de mostrarnos al mundo. Y algo que nos encanta hacer, son test que nos revelen algo que quizás tengamos escondido.

El test

El siguiente test te ayudará a conocer ciertos rasgos de tu personalidad que quizás nunca te diste cuenta de que lo tenías o simplemente reafirmar ese aspecto. Ahora, presta atención a la imagen y determina qué vaso tiene más agua.

Descubre cuál tiene más agua.

La respuesta que des puede indicar el nivel de intelecto y algunas cosas ocultas sobre tu personalidad que seguramente no sabías.

La resolución

Vaso A

Esta elección es la de la pelota de tenis por dentro, por lo que quiere decir que tienes un gran potencial para desarrollar tu intelecto ante los demás en muchos ámbitos más allá de los límites que te imponen. Tu elección es incorrecta, ya que este vaso no es el que tiene más agua.

Vaso B

Acá nos encontramos con la goma de borrar azul y rojo, per es incorrecta a la consigna. Eres de esas personas que entiende perfectamente el entorno donde estás, incluso siempre tienes posibilidades y estás dispuesto romper todos los obstáculos que pueden presentarte en la vida por tus grandes habilidades que posees.

Vaso C

Si elegiste la C pues felicidades ya que es la correcta. Este es el vaso que contiene más agua, ya que el objeto que está en su interior es el que cuenta con la menor cantidad de peso, así que siempre tendrá más líquido que los demás. Lo que quiere decir que sueles tener un pensamiento original, razonas para actuar correctamente y tienes el respeto de mucha gente que también te aprecia.

Vaso D

Por último nos encontramos con el vaso D que por supuesto es equivocado ya que no tiene tanta agua. Si te dejaste llevar por este vaso sueles tener dotes de escritor y sin duda tienes mucho talento en actividades artísticas.

La personalidad

La personalidad te hace único.

La personalidad no está escrita en piedra, no es que nacemos así y ya, vamos cambiando con el tiempo, con lo que nos sucede, con lo que pasa a nuestro alrededor, todas las experiencias de vida nos van cambiando y forjando quienes somos. Incluido en que trabajamos, como interactuamos con los demás y hasta nuestras elecciones de amigos. una vez que estableces tu personalidad y actúas en consecuencia, ya no te estás volviendo de cierta manera; simplemente eres de esa manera.

