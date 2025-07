Tarot de fin de semana: Capricornio y Virgo recibirán dinero extra antes del 21 de junio

Este fin de semana la suerte en el plano económico está del lado de los signos de tierra. Serán Virgo y Capricornio los que recibirán dinero extra, según su lectura de las cartas del tarot. La predicción del horóscopo de Mhoni Vidente nos dice que Mercurio retrógrado nos da pie a una reflexión profunda y al deseo de un cambio pero también podemos sentir:

Más cansancio de lo habitual

Ganas de hacer una limpieza profunda en casa

Alta sensibilidad

Tarot de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente

Este fin de semana el alma siente deseo de corte, de limpieza de cierre, es un momento de purga, analiza los patrones que has estado repitiendo y de ahí parte para hacer los cambios necesarios. Aquí te dejamos las predicciones completas de Mhoni Vidente para del 18 al 21 de julio.

ARIES

Horóscopos del Tarot te salió la carta LA JUSTICIA que indica que saldrás victorioso de cualquier problemas que tengas en este momento y que las envidias que tengas alrededor de ti las vas a poder vencer en todos los sentidos recuerda que tu signo es el líder y más fuerte del zodiaco por eso no puedes dejar que entre a tu mente y tu vida situaciones negativas , te llega la invitación a una fiesta este sábado tu ve te vas a divertir , recibes una compensación económica en estos días , recibes un regalo que no esperabas de un amor nuevo , terminas de arreglar tu casa para vivir más cómodo , tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 09,21 tu color es el blanco te busca un familiar para invitarte a salir de viaje , cuídate de problemas de infección de la piel y trata de no tomar tanto sol en este verano, a los Aries que están casados serán unos días de mucha convivencia y amor alrededor de ti , te regalan una mascota.

TAURO

Horóscopo del Tarot te salió la carta de LA LUNA que significa que entras a una etapa más espiritual a tu vida y vas entender que tienes una labor social para ayudar a los demás, te va llegar la propuesta de un trabajo nuevo que te va gustar mucho y va ser bien pagado recuerda que la carta de LA LUNA te dice que necesitas tener más cautela con todo lo que realices o vayas a comprar siempre piénsalo dos veces para que no tengas problemas de fraude también te indica que alguien del signo de escorpión o capricornio hablara e amor formal hacia a ti así tu deja que llega ese amor a tu vida, realizar unas compras de ropa o zapatos , tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 00,21 tu color es el rojo trata de ya no platica tanto tus planes para que no te los salen y recuerda que tu signo es el toro y siempre le gusta pisar en firme para realizar todo lo que tienes pensado.

GEMINIS

Horóscopo del Tarot te sale la carta del JUICIO que eso significa que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudar mucho a entender lo que está pasando en tu vida recuerda que tú eres el gemelo del zodiaco y eso te hace ser el más inteligente y carismático y por esa razón te siguen muchas envidias o mal de ojo y este carta del JUICIO te recomienda que prendas una vela de color blanca este viernes y pidas a todos los Ángeles de su protección y veraz como serás escuchado, realizas unos cambios en tu casa o compras muebles , decides el domingo salir con la familia de viaje o día de campo , recuerdas mucho un amor del pasado y eso te hace un poco triste trata de hablar y quedar en paz con tu corazón , te invitan a una graduación, tendrás un golpe de suerte con los números ,76,13 tu color es el verde

CANCER

Horóscopo del Tarot te salió la carta del LOCO que esto significa que tendrás unos días de mucha confusión en tu vida personal no sabrás si cambiarte de trabajo o dejar a tu pareja amorosa actual recuerda que tu signo se llena mucho de dudas por ser el más sentimental y siempre batalla mucho para tomar decisión por eso te recomiendo que trates de analizar todo lo que estas pasando en este momento y decidas tener ya una respuesta en tu vida para puedas avanzar , te llega este viernes una junta de trabajo para cambios de puesto o proyectos , te invitan este sábado a salir de viaje para festejar tu cumpleaños , domingo familiar pasarla con la persona que más amas en tu vida , trata de ir con tu médico para que te haga un chequeo general recuerda que lo más importante en la vida es la salud , tus nueros de la suerte son 00,23 tu color es el azul.

LEO

Horóscopo del Tarot te salió la carta de EL SOL esto significa que tu signo entra en este verano en la mejor posición de todos los signos recuerda que tu signo necesita mucho de los rayos del sol para renovar su energía por eso te recomiendo salir a caminar en los primeros rayos del sol para que te llenes de buenas energías también este carta te indica que estas en una etapa de prosperidad y abundancia que necesitas ya decidirte hacer un negocio propio para que crezcas más económicamente y que no le tengas miedo a los cambios en tu vida amorosa , te invitan a salir de viaje en este fin de semana, te busca un amor del signo de Aries o sagitario para hablar de mucha pasión en tu vida , trata de ya no dar consejos a tus amigos o seres queridos por después lo van a tomar mal así mejor a ser más discreto , te llega un dinero por lotería con los números 05,66 tu color es el naranja.

VIRGO

Horóscopo del Tarot te salió la carta de La Templanza esto significa que tendrás una etapa de mucha espiritualidad en tu vida que son momentos de encontrarse a sí mismo y decidir qué hacer con tu futuro recuerda que tu signo es el más responsable del zodiaco y que siempre va ver por su familia por eso te recomiendo que empiezas ya ese negocios que tienes en planes para creer más económicamente, en el amor seguirás muy confundido por no saber decidir entre dos amores recuerda que debes de seguir tu sentimiento y quedarte con el mejor te trate , te invitan a salir de viaje en estos días , recibes un regalo que no esperabas y eso te va poner de buen humor , tendrás fiesta este sábado y te diviertes mucho , recibes una noticia que una amigo se casa y te invitan a la boda ,recuerda que los domingos son familiares así que trata de estar con tus padres y consentirlos.

LIBRA

Horóscopo del Tarot te salió la carta de El Carruaje que esto significa que tendrás la oportunidad de crecer más en el ámbito laboral así te recomiendo que tengas junta con tus superiores en tu trabajo y le pidas un mejor puesto que se te va dar por ser el mejor trabajador, viernes de estar arreglando asuntos de pagos de tarjeta de crédito y seguro social, te llega la invitación de salir de viaje este mes de agosto tu ve preparándolo que vas a divertir mucho , en el amor seguirás con tu pareja actual y tendrás hablar de formalizar tu relación solo ten cuidado con los amores del pasado para que no te incomoden, tu números de la suerte son 03,27 y tu color ese el azul , recuerda que necesitas convivir más con tu familia así trata de hacer una reunión este domingo.

ESCORPION

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de EL MAGO eso significa que tu signo junto esta carta es de muy buena suerte y prosperidad es tu relación con lo místico y te recomienda esta carta que empieces ese cambio radical en todo lo que te rodea y sobre todo en cuestiones de amistades y amores que te hacen daño , recuerda que tu signo es muy aguantador pero todo tiene un límite y te mereces ser feliz también esta carta te anuncia un negocio o un cambio de puesto de trabajo más próspero, te invitan a salir de viaje El Mago es la carta de la elevación de ser humano a su máximo nivel por eso debes de aprovechar cualquier asunto que tengas pendiente que tendrás éxito recuerda que esta carta es la numero uno y así debes ser tú en todo lo que te propongas, te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con el numero 11,28 tu color es el amarrillo, va ser un fin de semana lleno de muchas alegrías y sorpresas agradables, el amor de un acuario o Géminis llegara a tu vida para quedarse.

SAGITARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del AS de BASTOS que significa que estas en tu momento de más fuerza y poder recuerda que la combinación de esa carta con tu signo te hace ser el más triunfador en cuestiones de negocios, también esta carta te dice que midas tu mal carácter que a veces tú mismo te sabotees en cuestiones de relaciones públicas recuerda que todos necesitamos de todos así trata de ser más sociable ,también te recomienda que debes de acabar de pagar una deuda del pasado para que tu mente pueda funcionar mejor recuerda que tu signo es muy Gastón y eso lo hace a veces retorcer en su labores ,en cuestiones de amores te dice que te fijes bien en cuestión de pareja que no por traer prisa de estar en una relación amorosa te equivoques así tu clama que el amor indicado llegara y va ser del signo de leo o piscis, tus números de la suerte son 23,40 tu color es el rojo

CAPRICORNIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Estrella que esta carta significa que lo ideal para tu signo que siempre debes de combinar la inteligencia con tu buen carácter que eso te va llevar a tener el éxito en las manos que tu signo es líder empresarial y político, te esta carta del tarot te dice que es el momento de tener más control de tu forma de pensar y ya dejar atrás los malos momentos y no ser tan rencoroso, la carta de la estrella te dice que es el momento de seguir con tus estudios universitarios, solo cuídate de las traiciones de amores nuevos recuerda que debes de irte con calma cuando acabas de conocer alguien y tu compatibilidad mejor va ser con Aries y Virgo, tus números de la suerte 30,77 y va ser un fin de semana lleno de fiestas y convivencia familiar

ACUARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de As de Oros eso significa que la suerte en este momento es tuya que debes de arriesgarte hacer cualquier inversión o proyecto nuevo de trabajo que te va ir muy bien que solo ten cuidado con lo que platicas que no le hagas saber a todo mundo tus planes para que no se te salen, recuerda que tu signo es el más comunicólogo del zodiaco y en combinación con esta carta te dice que va ir muy bien en todo lo relacionado en ventas así trata de poner un negocio , va ser un fin de semana de recordar a personas que ya no están contigo, ten cuidado con problemas de tránsitos o policías trata de ser más precavido , festejas este fin de semana a un familiar , te compras ropa o cambias de look, tus números de la suerte son 21,79 tu color es el azul , en el amor seguirás tranquilo y muy ilusionado recuerda que tu signo es el más cariñoso y siempre necesita de alguien que le haga compañía.

PISCIS

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Emperador que eso significa que te vendrá un cambio muy positivo en estos días que tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no eran para ti en el amor que va ser un renacer en todo tu forma de pensar, tendrás ya la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema que tenías anteriormente y si quienes hacer la compra de una casa o un carro que lo hagas que te los astros van estar a tu favor solo ten cuidado con las envidias que debes ser más prudente con lo que platicas que no todos quieren lo mejor para ti. En el amor seguirás muy tranquilo con tu pareja actual recuerda que son momentos de formalizar y a los piscis que están solteros es el momento de dejarse enamorar, tus números de la suerte son 06,22 tu color es el verde, trata de cuidar tu mente que no te llenes de situaciones negativas que. No sobre pienses las situaciones de tu vida.

