Nana Calistar: horóscopo de HOY 18 de julio, cuidado Leo y Capricornio vivirán una decepción

Nana Calistar nos trae las predicciones del horóscopo para este 18 de julio. Dos signos vivirán una decepción, pero no te pongas mal, pues es algo pasajero. Mientras que el resto del zodiaco vivirá una racha de buena fortuna. Consulta aquí las predicciones completas del horóscopo.

Nana Calistar, predicciones hoy 18 de julio

Julio 2025 marca un periodo transformador para Capricornio, influenciando tus decisiones personales y profesionales. Este mes trae consigo el equinoccio de primavera y una energía renovadora que impactará tus metas y ambiciones. La Luna nueva en Piscis activará tu sector de comunicación, mientras que el tránsito de Marte potenciará tu determinación para alcanzar los objetivos que te has propuesto.

Piscis

Amor con amor se paga y si esa persona no te está dándolo que mereces next, no tienes porque estar ahí o seguir ahí. Deja de manipular amistades para lograr tus objetivos, no es necesario llegar a eso. Nuevos amores se consolidan entre ellos uno que llegará mediante red social. Si tanto te gusta esa persona da el primer paso tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo pensando que algún día serás correspondido. Si tienes pareja vienen cambios importantes en los cuales las relaciones se van a consolidar más que nunca, una situación hará que el amor crezca mucho.

Acuario

En el amor muchas oportunidades, pero eres muy complicado pues has tenido prospectos para ser feliz, pero sigues exigiendo algo que sabes que por derecho no te corresponde. Oportunidad de un viaje y te van a cancelar una salida que estabas planeando con una amistad o con familia. Date la oportunidad de mandar a la fregada a gente panoshona que solo te causa estrés y conflictos. Recuerda que no estás para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona que te gusta se le hinche para que dé el primer paso.

Capricornio

Te vienen cambios muy buenos en el área de la económica, necesitas ponerte ya las pilas y no gastar dinero en cuestiones que no necesitas, has tenidos oportunidades de crecimiento sin embargo apenas te llega un dinerito y te lo gastas. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges pues andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas.

Sagitario

Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión acerca de la vida.. Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete toma tus precauciones. Posibilidad de ir a un viaje con amistad o con familia, pero se les presentarán algunos problemas.

Escorpión

El amor se ha vuelto algo que ya no es necesario en tu vida pues sabes que es mejor vivir con lo que viene siendo la soledad más que nada que con una persona que no te sirve ni para ir a incomodar a su santísima madre. Siempre bien duro con quien quiere fregarte o lastimarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal.

Libra

Chismes en la familia se harán presentes. Oportunidad de encamarte con amistad y la oportunidad de cerrar ciclos que habían quedado pendientes. Cuídate mucho de traiciones, andas levantando muchas envidias y muchas amistades de las que te rodean no te ven con buenos ojos. No permitas que amores del pasado se conviertan en una cruz para ti, no puedes ni contigo menos con el de ellos. Mucha suerte en juegos de azar y oportunidades laborales que se presentarán inclusive se podrían dar en algún otro estado.

Virgo

Es momento de confiar un poco más en ti y en lo que necesitas para ser feliz, date el tiempo de ir logrando sueños y metas y de no tropezar con la misma piedra como lo has hecho infinidad de veces. No permitas que nadie te robe tu paz y tu felicidad que tanto te ha costado conseguir. Estarás en un tono pensativo al no saber qué camino seguir para encontrar tu paz y estabilidad emocional. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas.

Leo

Ten cuidado con lo que saldrá de tu boca en esta semana pues podrías herir a quien de verdad importa. Si tienes pareja, se presentarán situaciones que los unirán más que nunca y hay posibilidades de embarazos en la familia. Aprende apostar a tu felicidad y a tus ganas de salir adelante sin importar lo que otras personas digan o piensen de ti y de tu vida. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Cuida mucho lo que sale de tu boca pues podrías cometer indiscreciones que te dejarán en mal con la persona que te gusta o te agrada.

Cáncer

Cambios en materia laboral se harán presentes y estos tendrán grandes beneficios. Momento de grandes cambios y de evolución material, ponte las pilas porque se te van a dar grandes cosas si te aplicas. Tienes la oportunidad de agarrar un cuerpazo muy perro, pero le aflojas mucho y no sigues las dietas ni te aplicas en el gym o la zumba. Es importante que medites lo que has hecho en tu vida, tienes todo para que consolides una relación, pero tu desconfianza no te hace llegar a ningún lado.

Géminis

Cuídate mucho de críticas pues aparecerán en estos días, vendrán de personas que te han envidiado mucho desde hace algún tiempo. Te viene la oportunidad de meterte en un triángulo amoroso, no caigas en esas cuestiones que solo te afectarán sentimentalmente y al final terminarás como el perro de las dos tortas. Cuídate mucho de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos.

Tauro

Roma no se hizo un día y sino se ha consolidado nada hasta estos momentos es porque no es momento de que eso suceda, ve por tu vida y ve por lo que te deja en estos momentos. Es momento de realizar cambios a tu vida, que te beneficien, que te dejen algo de provecho, que te hagan crecer en todos los aspectos. Cambios de ultima hora y movimientos en lo laboral y en el amor que te van a beneficiar muchísimo.

Aries

Momento de cuidar tu salud porque podrías enfrentar alguna infección en estos días que hasta podrías terminar en el hospital. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ármate de valor y llénate de vida para ponerte a trabajar en eso que deja y no que apende… Es momento de cambiar la monotonía en tu relación en caso de tener. Cambios en tu estado de ánimo muy perros en los cuales estarás dentro de una etapa complicada, te podrías deprimir demasiado en estas fechas así que trata de no darle demasiada importancia.

