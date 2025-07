Nana Calistar: horóscopo de HOY 17 de julio, cuidado con una traición, Géminis y Virgo

Esta semana la energía de los astros viene cargada de intensidad, ten cuidado con las traiciones y las envidias porque abundan en todos lados, sobre todo en el ambiente laboral. No confíes de más en nadie y no le cuentes tus planes a personas que te desean el mal.

Nana Calistar tiene para ti las predicciones de los horóscopos de hoy 17 de julio y te dice el mensaje que los astros tienen para ti. Recuerda que el estrés es una mala compañía, busca relajarte.

Horóscopo de hoy 17 de julio según Nana Calistar

Piscis

Aprende a desprenderte de personas que no te suman, solo te restan y causan problemas a tu vida. Debes aprender a lidiar con el carácter que te cargarás en estos días porque luego no sabrás controlarte. Podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Acuario

No trates de quedar bien con todo mundo o cometerás grandes errores, recuerde que la primera persona que deberás de complacer eres tú mismo o misma. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Momentos de incertidumbre se aproximan, deja de pensar tanto en lo que no pudo ser y centra tus energías en lograr metas y objetivos.

Capricornio

Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Problemas económicos y abandono de estudios o algún curso que estabas por tomar. Te llega chisme de expareja que anda vociferando cosas malas de ti.

Sagitario

No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres. Días en los cuales podrías reencontrarte con amores del pasado y te volverán a incomodar mucho y a mover el tapete. Es probable que se den pleitos o discusiones en la familia, que eso no te altere, no des opiniones si desconoces lo que pasa, la vida será buena contigo si tú eres buena con ella, lo que das será lo que recibirás..

Escorpión

Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. Aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera si te aplicas y te pones las pilas en este mes que llega.

Libra

No te dejes influenciar por chismes de lavadero que surgirán en próximas fechas y que solo te van a causar dolores de cabeza de los cuales será complicado salir. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante que trabajes en lo que quieres y deseas, no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor.