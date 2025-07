Experto de Harvard revela el ERROR más común por el que la gente no es feliz: "El objetivo no es ser feliz hoy"

Una de las cosas más difíciles de conseguir en la vida es la felicidad, pues nos resulta algo tan extraño, ambiguo e inalcanzable que pocas veces reconocemos aquellos momentos en los que verdaderamente somos felices. Incluso tratar de responder a la pregunta de "¿qué te hace feliz?", la respuesta no siempre es clara.

Es por lo anterior que los más importantes filósofos de la historia como Aristóteles, Epicuro y hasta Nietzsche han tratado de definirla; sin embargo, la respuesta sigue vagando entre conceptos personales como la virtud, el placer, el poder y hasta la superación, cuando en realidad va mucho más allá y podría estar relacionada con las experiencias.

¿Te has preguntado qué tanto disfrutas de tu vida o qué es lo que más te gusta? No importa si se tratan de cosas simples, pequeñas o personales; allí podría estará la definición. De acuerdo con un experto de Harvard, un error común por el que la gente no es feliz es porque busca la felicidad como un objetivo y no como una forma de vida, ¿pero qué hay detrás de todo esto?

Arthur C. Brooks es un reconocido académico de la Universidad de Harvard, quien es experto en la felicidad y divulgador de la salud mental, quien reveló que el error que cometemos es buscar ser felices hoy, cuando la realidad es que hay que aprender a vivir y disfrutar de la vida, pues ahí se esconde todo lo que atrae la felicidad.

¿Te consideras una persona feliz? (Foto: Pexels)

Para el docente, hay que saber diferenciar entre la felicidad y las emociones o sentimientos, ya que los tres son completamente diferentes las unas de las otras y cuando no las visibilizamos de esta forma es cuando caemos en esa confusión donde parece inalcanzable todo lo que nos da felicidad.

"Hay que empezar con el error más grande que comete la gente. Porque si fuese sencillo, ni escribiría libros sobre ello ni impartiría clases sobre la ciencia de la felicidad; y es que es la cosa que la gente más desea, pero es extraño que no tanta gente la posea", precisa.

¿Por qué si tengo todo no soy feliz?

Desde que somos niños nos enseñan que la felicidad se basa en emociones y que éstas están relacionadas con éxitos, por ejemplo el terminar una carrera, conseguir el trabajo mejor pagado, comprar un auto o una casa, conseguir pareja y más aspectos completamente personajes y que varían de una persona a otra.

¿Pero qué es lo que pasa cuando conseguimos esto y no sentimos ser felices y plenos? Para responder a ello, Arthur C. Brooks afirma que con lo anterior se confunde el éxito con la felicidad y con ello, también se corre el riesgo de disfrutar. Llegó el momento de aprender a disfrutar. (Foto: Pexels)

"Se convierten en adictos al éxito, por lo que no piensan en disfrutar de su vida o tomarse el tiempo en disfrutar de sus logros, haciendo cosas simples en su vida; lo único que piensan es en conseguir su siguiente éxito", agrega.

De acuerdo con Arthur C. Brooks, la mayoría de las personas no sabemos lo que es la felicidad y de ahí que no sea nada fácil sentirla y vivirla. Entre los errores de los que habla, destaca el pensar que ser feliz es un sentimiento o emoción, pero éstos últimos son solo una "prueba de la felicidad".

Sobre lo anterior, el experto de Harvard hace una comparación con el olor de la cena, que aunque pensamos que nos puede hacer felices, lo cierto es que es la experiencia de ir a la cena lo que verdaderamente te da la felicidad. "Los sentimientos de felicidad son como el olor, así que no vayas por el olor de la cena, ve por la cena", dice.

Por supuesto, hay muchos otros factores a tomar, por ejemplo el saber qué de una cena te da felicidad, por ejemplo, el tipo de comida que te ayuden a disfrutar y satisfacer tus necesidades; es entonces cuando se puede conseguir ese objetivo de ser feliz.

Sin embargo, hay que dejar de tratar que todos los días sintamos la necesidad de cumplir una meta en torno a la felicidad.