Nana Calistar: horóscopo de HOY 16 de julio, Virgo y Capricornio serán bendecidos con dinero

Nana Calistar tiene las mejores predicciones de los horóscopos para hoy 16 de julio. Serán dos los signos de tierra que recibirán un gran golpe de suerte y un dinero extra hoy. Abre bien los ojos pues estás rodeado de energía que debes purificar, prende una veladora blanca y visualiza todo lo bueno que quieres para tu vida hoy.

Predicciones de Nana Calistar

Piscis

No descuides ese cuerpazo que la vida te dio, ni andes de malgenio con quien no tiene vela en tu entierro. Últimamente andas de malas y cualquier cosa te prende la mecha, respira y piensa dos veces antes de responder. No dejes que la opinión de tus amistades.

Acuario

Ponle ojo a los números que terminen en 7 y 9, porque por ahí te llegará una señal que ni te imaginas. Has pasado por mucho, y aunque a veces no lo parezca, la vida ya está haciendo su chamba pa’ compensarte. Viene alguien que te va a enseñar lo que es el amor.

Capricornio

Vas a empezar a sentir cosquillitas por una amistad, pero piénsalo bien porque si cruzas esa línea podrías dañar a alguien que no lo merece. No todo lo prohibido se disfruta, a veces también se lamenta. Tienes en mente cambios grandes, como mudanza o cambio de ciudad, pero no tomes decisiones al aventón o podrías arrepentirte cuando ya estés bien atorado.

Sagitario

Tu familia siempre va a tener un lugar en tu corazón, pero no por eso vas a dejar de lado tus sueños. Ya párale a eso de dejar tus proyectos por complacer a todo mundo, porque mientras tú te friegas por ellos, ellos siguen su vida como si nada.

Escorpión

El amor llegará, pero mientras tanto no estés nomás viendo la puerta como perro esperando al dueño, mejor disfruta lo que tienes y dale vuelo a la hilacha, con responsabilidad y protección, porque no todo lo que brilla es amor… a veces es infección.

Libra

Prepárate porque se vienen noticias inesperadas, y con ellas la oportunidad de pegarte un viajecito con amistades, aunque cuidado con la tragadera o el clima porque tu estómago o tu garganta podrían reclamarte. No te claves con los tropiezos, cada caída es una oportunidad disfrazada (aunque duela).

Virgo

Tienes todo para ser feliz, pero tú te andas buscando el amor donde ya sabes que no hay ni afecto ni respeto. No te fijes nomás en los cuerpazos, checa también el alma porque hay cada cascarón bonito por fuera y hueco por dentro. A veces tu carácter tan tajante no te ayuda.

Leo

Ábrete bien los ojos y no confíes ni en tu sombra, porque en estos días te van a salir amistades más falsas que abrazo de suegra. Muchos se te van a acercar con cara de buena onda, pero la neta es que traen otra intención, así que cuida lo que dices y a quién se lo dices.

Cáncer

Se vienen días de mucho movimiento y transformación, así que ponte abusado con tus planes porque todo lo que traes en mente podría empezar a fluir si no te haces bolas tú solo. Es momento de iniciar cambios reales, pero de los buenos, de esos que te dan paz.

Géminis

La vida te va a poner un escenario donde te toque valorar más a los que de verdad están contigo, esos que nunca se fueron cuando todo se puso feo. Deja de vivir en futuro imaginario, no te presiones con cosas que ni han pasado.

Capricornio

Se te puede meter en la cabeza una persona que ya trae compromiso y no es buena idea que te metas ahí, mijo o mija, no todo lo prohibido es más rico, a veces solo es más problemático.

