Qué significa ser una persona egocéntrica, según la psicología

Seguramente nos hemos topado con varias personas egocéntricas, que muchas veces, con el tiempo tienden a convertirse en un vínculo narcisista y ya esta tarde para salir de ahí. Sin embargo, el narcicismo no es un trastorno mental en sí mismo, entonces, ¿qué significa ser egocéntrico?

El Egocentrismo

La persona egocéntrica “tiende a ver el mundo a través de sus propios interese, necesidades y emociones, sin tener en cuenta o sin dar importancia a los puntos de vista, deseos o sentimientos de los demás”, describe la psicóloga Olga Albaladejo. También detalla, que esta forma de ser no implica necesariamente ser malo, sino que indica una mirada limitante hacia el otro.

Egocentrismo

¿Nacen o se hacen? La respuesta es simple, porque depende de su entorno, de cómo crecieron, etc. Muchas personas egocéntricas lo son “por haber crecido en entornos donde sus necesidades emocionales no fueron bien atendidas, por lo que aprendieron a priorizarse como forma de supervivencia”, informa la psicóloga. “El problema surge cuando ese patrón no se transforma en la vida adulta”, indica la experta.

Es importante distinguir entre el egocentrismo disfuncional y un sano egoísmo. Y es que, según Albaladejo, “ser egoísta sanamente significa aprender a ponerse primero sin pasar por encima de nadie, implica saber decir "no" cuando algo no te hace bien, cuidarte sin culpa y establecer límites claros". Es, en realidad, una forma de autoestima que permite estar mejor contigo mismo para estar mejor con los demás.

Persona egocéntrica

Reconocer a un egocéntrico

Las principales formas son:

Suelen mostrar una necesidad constante de atención y reconocimiento

Muestran dificultad para empatizar con los demás,

Tendencia a interrumpir, monopolizar conversaciones o redirigirlas hacia sí mismas

Reaccionan con frustración si no reciben la validación que esperan y les cuesta aceptar críticas.

Suelen establecer relaciones en las que buscan admiración más que conexión

Por eso hay que cultivar ese sano egoísmo que es “clave para evitar el egocentrismo dañino y construir vínculos más conscientes y recíprocos”.

