Nana Calistar: horóscopo de HOY 15 de julio, el dinero llega a las manos de Cáncer y Piscis

Desde hoy y hasta el 20 de julio la energía va en descenso y todo los invita a detenernos y pensar hacia donde vamos y las acciones que hacemos en nuestro presente para lograr lo que buscamos en la vida. Sí es un momento de introspección y será necesario que conectes con lo más profundo de tu ser.

El horóscopo de hoy te dará una guía para que descubras todo aquello que necesitas en la vida. Consulta aquí las predicciones de Nana Calistar.

Piscis

Se vienen días en los que vas a pensar más de la cuenta y eso, si no lo controlas, puede jugarte en contra. Vas a comenzar a quitar de tu vida a quienes solo están estorbando, y aunque al principio duela, vas a sentir un alivio como cuando te quitas el brasier al llegar a casa.

Acuario

Tú eres diferente y lo sabes, pero a veces te olvidas de que ser único también significa que no cualquiera va a entender tu forma de amar, de sentir o de pensar. Tus sentimientos son tu superpoder, pero también tu talón de Aquiles. Así que ya no te me desgastes por quien ni se acuerda si comiste.

Capricornio

Te estás transformando y eso se nota. Ya no eres el mismo que hace meses, y aunque a veces te sientas desubicado o triste, en el fondo sabes que vas por buen camino. Estás soltando cosas, personas y situaciones que ya no tienen cabida en tu nueva versión. Eso se llama madurar, y aunque duela, te va a llevar justo a donde debes estar.

Sagitario

Tú eres fuego puro, y cuando te lo propones, no hay quien te pare. Pero últimamente has estado más pensativo que de costumbre. Te preguntas si lo que estás haciendo es lo correcto, si tus sueños aún valen la pena, si no estarás perdiendo el tiempo. La respuesta es sí vale la pena, pero solo si no bajas la guardia. Vienen propuestas tentadoras: un amor del pasado que quiere repetir capítulo o un amor de una noche que podría convertirse en adicción.

Predicciones del mes de julio