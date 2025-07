El perfume que huele a durazno y que es perfecto para usar en verano

El calor no tiene por qué ser un impedimento para verse, sentirse y oler bien, ya que existen diversos productos ideales para esta temporada del año, tal y como lo es Boss The Scent For Her de Hugo Boss, el perfume ideal para los amantes de las fragancias frutales, pero sobre todo del durazno.

Boss The Scent es una fragancia de la familia olfativa floral frutal, diseñada para mujeres por lo que es perfecta para quienes prefieren los olores dulces y con este delicioso manjar como lo es el durazno, una de las frutas que más destacan en los perfumes de verano.

"Boss The Scent For Her de Hugo Boss es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal para Mujeres. Boss The Scent For Her se lanzó en 2016. Las Notas de Salida son durazno (melocotón) y fresia; la Nota de Corazón es osmanto (olivo oloroso); la Nota de Fondo es cacao", describen desde la página de Fragatica.

El perfume árabe dupe de Burberry Goddess que huele mejor que el original, es más barato y dura más

Boss The Scent es para quienes prefieren los olores frutales y dulces. Foto IG/Amazon, Freepick

Aunque no es de los perfumes más conocidos o elogiados en el mercado es una joya bastante apreciada por los perfumistas y sobre todo por quienes descubrieron el producto hace casi 10 años y aún le son fieles a este olor con el que conquistan a todos a su paso, a pesar de las altas temperaturas.

¿Cuánto cuesta el perfume con olor a durazno?

El costo del perfume Boss The Scent For Her de Hugo Boss puede variar dependiendo del lugar en el que se adquiere, tan solo en la tienda departamental como Liverpool su precio rebasa los 3 mil 300 pesos, mientras que en Amazon y otras páginas en línea se puede encontrar en menos de 1mil 500 pesos, dependiendo de alguna de las promociones.

Las notas de olor del perfume Boss The Scent For Her de Hugo Boss. Foto/Fragantica

Es importante verificar con el comprador que el producto sea original, ya que solo de esta manera se disfrutará de las notas reales del perfume, así como de la fijación correcta, puesto que se ha llegado a mencionar que puede permanecer desde 8 a 12 horas en la piel.

¿Qué perfumes huelen a durazno?

Es importante destacar que Boss The Scent For Her de Hugo Boss no es el único perfume que huele a durazno, en el mercado existen diversos productos con esta nota marcada, algunos son de diseñador y de alto valor, mientras que otros son más accesibles al bolsillo.