El animal print arrasa como la manicura del verano: 5 diseños salvajes y fabulosos

Las uñas se visten de safari esta temporada. El estampado inspirado en la piel de leopardos, cebras y serpientes no solo conquista la moda, sino también el mundo del nail art con una tendencia que regresa más atrevida, versátil y colorida que nunca, la manicura animal print. Y estos diseños te pueden servir de inspiración para tu siguiente cita en el salón.

Este verano 2025, los diseños de uñas se llenan de texturas salvajes y patrones exóticos que van desde lo clásico y elegante, hasta lo maximalista y psicodélico. Influencers, celebridades y nail artists han convertido esta tendencia en el top de la temporada, combinándola con tonos neón, acabados brillantes e incluso detalles metalizados.

No olvides elegir diseños elaborados con lo último en tendencia. El animal print luce más moderno y salvaje en las uñas de almendradas y stiletto, además hace que su tus dedos se vean de forma más alargada. Aunque si prefieres lo elegante, el estilo francés nunca falla, la clásica punta francesa se transforma con detalles de cebra, leopardo o pitón.

Pero si lo tuyo es lo atrevido, original y llamativo, puedes usar una manicura combinada, alternar uñas lisas con otras estampadas, lo cual le dará a tu manicura un equilibrio visual sin perder el factor sorpresa. Combinar el animal print puede parecer arriesgado, pero bien usado, es un estampado versátil y elegante.

El animal print luce más moderno y salvaje en las uñas de almendradas y stiletto | Foto: Pinterest

Diseños animal print que dominan la temporada

Leopardo clásico: el favorito indiscutible, clásico y lindo. Se lleva con fondo nude o beige y manchas en tonos marrón o negro. Ideal para un look glamuroso y natural. La forma almendrada, es la más popular, y lo mejor de todo es que este estampado se ve perfecto en uñas cortas o largas.

La forma almendrada, es la más popular, y lo mejor de todo es que este estampado se ve perfecto en uñas cortas o largas | Foto: Pinterest

Cebra monocromática: Blanco y negro en versión minimalista. Se adapta perfecto a uñas cortas y estilos más sobrios. Puedes combinar con tonos claros como rosa pastel o amarillo mantequilla en texturas muy tenues como milky nails. Una manicura muy linda para todas las edades.

Blancas y negras en versión minimalista | Foto: Pinterest

Serpiente metálica: Escamas en tonos plata, dorado o verde tornasol sobre bases neutras. Perfecta para quienes buscan algo futurista. No solo el animal print de leopardo es el más popular de la temporada, atrévete a usar otro estilo como el de cebra, y además lo puedes combinar con otros prints de animales.

Escamas en tonos plata, dorado o verde tornasol sobre bases neutra | Foto: Pinterest

Tigre de colores: Este print puede realizarse con rayas naranjas, lilas o turquesa sobre fondo pastel. Un diseño fresco y juvenil para lucir en vacaciones de verano y si te gusta algo diferente y original atrévete a combinar colores y formas con estilos de uñas como francés y ojo de gato. Este print puede realizarse con rayas naranjas, lilas o turquesa | Foto: Pinterest

Mix & match: Definitivamente esta es una de las tendencias más populares y lindas para quienes les gusta combinar estilos de uñas. Consiste en llevar cada uña con un estampado diferente. Una propuesta renovada para quienes no temen a experimentar lo girly y lo salvaje. Consiste en llevar cada uña con un estampado diferente | Foto: Pinterest

Reglas de oro para combinar el animal print

El animal print ya es un estampado llamativo, lo que debes de hacer es equilíbralo con tonos neutros como: Negro, blanco, beige, camel, gris o verde oliva. No recargues tu look. Usa una sola prenda o accesorio animal print y deja que destaque, para lograr un look elegante, mezcla el estampado con telas lisas como cuero, mezclilla, algodón o seda. Definitivamente es una muy mala idea combinarlo con otros estampados grandes como flores, cuadros, rayas.