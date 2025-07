Cuál es la mejor hora del día para tomar omega 3 y obtener todos los beneficios para la salud

Es importante saber que no hay una hora especial o mágica en el día para tomar omega 3, pero si hay consejos claves de expertos para que todos los beneficios se absorban de una mejor manera, ya que es uno de los ácidos grasos esenciales, que el cuerpo no puede producir por sí mismo, pero si son fundamentales para el desarrollo correcto de todos los sistemas.

El omega 3 tiene diversos beneficios para la salud y es fundamental para el buen funcionamiento de los órganos y aunque no hay una hora recomendada para tomarlo, los expertos aseguran que la constancia es uno de los factores más importantes, ya que crear un hábito facilita que el cuerpo se adapte a sus efectos a largo plazo.

¿Cómo tomar el omega 3?

Una de las cosas que recomiendan los especialistas en la salud del Hospital General Internacional Vinmec, es tomar el omega 3 con las comidas, ya que se absorbe mejor cuando se consume junto con otros alimentos que también contengan grasa y esto facilitará al cuerpo y maximiza sus beneficios.

El omega 3 tiene diversos beneficios para la salud. Freepick

Es importante tomar en cuenta que todo medicamento debe ser recomendado por un médico especialista o consultar al doctor de cabecera antes de administrar o empezar a tomar, así como suspender en caso de alguna alergia o reacción en el cuerpo o salud.

Mientras que la página de la Biblioteca Nacional de Medicina, da a conocer que los ácidos grasos omega 3 pueden ocasionar efectos secundarios, por lo que menciona que es importante informar a su médico cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o no desaparece.

Eructos

Acidez estomacal

Dolor de estómago o incomodidad

Dolor en las articulaciones

Vómitos

Estreñimiento

Diarrea

Náuseas

Cambio en el sentido del gusto

¿Cómo obtener omega 3 de manera natural?

El omega 3 se encuentran principalmente en fuentes como los pescados grasos, tal y como lo son; el salmón, atún, huevos enriquecidos, sardinas; las semillas de chía, el aceite de linaza, aceite de soya, semillas de lino y las nueces, por mencionar algunos de los alimentos.

La nuez, es el fruto seco con más omega 3, incluso más que el pescado, alimento que se puede comer en platos dulces y salados, así como también es apto para personas veganas o que no comen proteína animal, por lo que no hay razón para no incluir este suplemento en la dieta diaria y así ayudar al cuerpo a que todo funcione correctamente.