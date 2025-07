Tarot de la semana: Virgo y Capricornio recibirán dinero extra antes del 17 de julio, según Mhoni Vidente

Esta semana que va del 14 al 19 de julio los astros tienen para ti un mensaje muy importante. La suerte está de tu lado pero debes tener los ojos bien abiertos para ver todo lo que ocurre a tu alrededor. Las cartas del tarot te dirán todo lo que debes saber para que aproveches su energía y puedas hacer que un dinero inesperado llegue a tu vida.

Vienen tiempos de bonanzas y riqueza, no sólo material sino también espiritual, pues encontrarás la tranquilidad que necesitas para seguir brillando. Mhoni Vidente tiene para ti las predicciones de los horóscopos para cada signo del zodiaco. Deja que su guía te lleve por el mejor camino.

Hoy cuando mi desesperación sea inmensa y casi no pueda respirar voy a mirar al cielo y pediré con toda mi Fe el milagro que tanto necesito. Hoy Dios me pondrá en mi camino las personas que necesito para ser feliz

— Mhoni Vidente (@mhonividente) July 14, 2025

Horóscopo de la semana, según Mhoni Vidente

Aries

En la carta del tarot te salió El Sol sinónimo de prosperidad y crecimiento económico esto te indica que esta semana las energías positivas te van estar rodean para que tengas nuevas oportunidades de crecimiento no tengas duda que todo te va salir bien solo trata de no confiar tanto en los que te rodean, cierra cuentas bancarias que ya no utilices trata de tener mas ordena tus ingresos y gastos, te viene un viaje rápido para visitar familiares disfrutarlo mucho, tu punto débil la espalda baja y los riñones recuerda que somos lo que comemos aliméntate mejor, no dejes para mañana lo que puedes realizar hoy como vuelvas estudiar un idioma o liderazgo, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 11,13 y 18, tu color es el amarrillo y naranja, tendrás amores nuevos leo y libra, tu ´protector es el Arcángel Miguel pídela mucho y veraz como los demonios que te rodean se van de tu lado, esta carta del Sol te dice que calma y paciencia que todo se arreglara que los tiempos perfectos te llegaran en esta semana y recibirás grandes noticas que tu estado de animo será de felicidad, Recuerda que los Aries van estar atravesando por una etapa de elevación y fuerza espiritual así que no dudes en hacer los cambios que tienes en mente para crecer mas en lo profesional, un contracto nuevo te llegara en estos días mas dinero.

Tauro

En la carta del tarot te salió el Loco que nos dice que no busques problemas donde no los hay recuerda que es mejor ignorar a las personas que no tiene tu capacidad de inteligencia y dejarlos a un lado que tu signo siempre va brillar mas que los demás, cierre de asuntos legales a tu favor trata de organizarte mas en todo lo que vayas a realizar en tu día a día, terminas de estudiar y decides hacer un diplomado o maestría trata de entender que tu signo siempre busca progresar y saber mas de todo lo que le rodea, tú punto débil las hormonas y problemas de próstata trata de ir con tu medico que lo mas importante es la salud, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 09,28 y 34 tu color es el azul y blanco, un amor del signo de virgo o acuario llega para quedarse, el arcángel Uriel es que te va guiar en estos momentos de incertidumbre pídele que te ayudara, vas a entrar en una etapa de abundancia en tu vida que son tiempos de crecer en todo el ámbito económico y laboral esta carta te indica al Tauro que no se dejen llevar tanto por los impulsos que deben de pensar bien antes de actuar para que no comentan errores sobre en todo en cuestión amorosa, también lo negativo de la carta son excesos en cuestión de dormir así que trata de no ser tan perezoso y hacer ejercicio en tu vida, cuidado con los fraudes que firmas y tu tarjeta de crédito.

Géminis

En la carta del tarot te salió El Ermitaño que nos dice que es el momento de concéntrate en lo que deseas para tu futuro que ya no hay tiempo que perder y necesitas que en enfocar tu vida laboral y amorosa, recuerda que el signo de géminis es volátil es decir cambiante que trates de ser mas constante en tus proyectos profesional, esta carta me indica que te buscaran amores del pasado pero solo para discutir trata de cerrar capítulos de tu vida, tu punto débil es el intestino irritable y ulceras aprende alimentarte y a soltar lo que no era para ti, tus números mágicos son 04,20 y 23, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles escorpión y libra, el arcángel Rafael es el que te va guiar en estos días así que tu pídela que te libere de brujerías y demonios que te rodean, no todo es para nuestra felicidad recuerda esto no es para ti y es mejor dejarlo pasar, tendrás muy buena suerte en todo lo que realices como nuevos trabajos y cambios de casa, tu numero mágico son 14 y 30, tu color es el rojo y verde, tu mejor dia es el jueves, tus signos compatibles son libra, sagitario y acuario, hacer tus tramites personales como el pasaporte , pagar impuestos , sacar tus seguro social y seguro de gastos médicos recuerda que el géminis es muy indeciso en su asuntos personales, que debes de tener disciplina en tu cuerpo es decir mantenerte sano con una buena rutina de ejercicio y dieta saludable que es el momento de no descuidarse y mantenerte de lo mas saludable posible.

Cáncer

En la carta del tarot te salió La Estrella que me indica que la buena suerte es tuya que estas en un momento de cortar todo el pasado y negativo que te rodea y recuerda que no todo es para siempre que es el momento de comenzar desde cero y tratar de organizar bien tus proyectos de vida, sigues con la buena suerte y es porque cumples años así que no lo dudes ese día festéjate y pásala de lo mejor que se te recomienda prender una veladora y pidas lo que tanto deseas que el arcángel metatron te va estar ayudando en todo lo que necesitas para ser feliz, tus números mágicos son 08,26 y 17 tu color es el rojo, tu punto débil la piel y el cabello trata de protegerte de los rayos del sol, una nueva relación amoroso te llega en estos días del signo de piscis y tauro, vas a entrar en una etapa de estar bendecido por todos los astros y que si estabas atravesando por problemas de cualquier índole los veras soluciones de la mejor manera, también la carta del tarot te dice que no dudes de tu capacidad de ser un líder en todo lo emprendas que tu talentos de comunicaciones y creativos te van a llevar al éxito, tramitas un permiso de migración.

Leo

En la carta del tarot te salió el Emperador que significa que te viene un movimiento fuerte en cuestión laboral que tienes que estar muy atento para los cambios que se avecinan y trata de quedar de la mejor manera posible que tu signo es sinónimo de fuerza e inteligencia, esta carta te recomienda estudiar leyes o liderazgo que tendrás a sobresalir en estas ramas de la vida profesional, cuidado con las traiciones amorosas que te rodean las mentiras, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 14,21 y 25, tu color es el naranja, tus puntos débiles es la grasa y el colesterol así que alimentarte mejor y seguir haciendo ejercicio, el arcángel Jofiel que es el que te va ayudar a cerrar negocios y cambios positivos de trabajo pídela que te ayudara abrir las puertas de la riqueza, carta te recomienda que no tengas miedo que la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente, este carta del emperador junto a tu signo me indica que son tiempos de prosperidad y abundancia en todo lo relacionado en proyectos y cambios de trabajo que debes de seguir firme en todo lo que tienes en planes para el futuro. Que tengas cuidado con las caídas torceduras no tengas prisa para hacer tus pendientes de vida.

Virgo

En la carta del tarot te salió la Justicia que te dice que no siempre vas a tener la razón de los problemas que tu signo siempre se bloquea cuando hay juna discusión y eso te provoca ataduras a rencores así que aprende a dialogar y ser mas consiente de lo que opines o digas a los demás, esta carta del tarot la justicia te remarca que sigas con los estudios que eso te hará fuerte en el futuro, que si estas atravesando por un divorcio lo realices rápido que no dejes pasar el tiempo si ya tomaste la decisión que en el futuro te vendrán amores nuevos del signo de piscis y capricornio, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 01,03 y 12, tu color es el azul y blanco, tu punto débil es la mala circulación y exceso de grasa en la comida, el arcángel Gabriel es el que te va ayudar a recibir los mensajes que necesitas para progresar y sorpresa de un nuevo trabajo en estos días, también la carta de la justicia te ayuda que lo espiritual este de tu lado que puedes hacer cualquier ritual que te va funcionar, tramites de seguro social y pagos de colegiaturas, te llega un regalo de un amor nuevo que te va dar felicidad.

Libra

En la carta del Mago nos dice que estas atravesando por una metamorfosis fuerte en tu vida así que debes de decidir si te quedas con ese amor o te vas y si te quedas estancado en ese ambiente de trabajo o buscar nuevas oportunidades que la carta del Mago te ayudara a tener los astros alineados a tu favor para que puedas realizar estos cambios y tener éxito trata de entender que tu signo es volátil y le cuesta mucho trabajo hacer cambios en su vida por el miedo al futuro pero si no lo haces no te llegara la felicidad, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 16,27 y 35, tu color es el azul y blanco, tu punto débil la migraña y dolor de espalda alta trata de quitarte tensión y estrés, tu signo compatible aries y tauro, el arcángel Uriel el que te v ayudar a crecer mas en lo económico asi que no lo dudes pídela que te llegara tu ayuda laboral, tiempos de cambio de dejar la casa paterna e irte a vivir tu solo busca tu independencia que eso te va ayudar a crecer mas en tu vida personal, ten cuidado con las envidias y mal de ojo por eso te recomiendo que cargues un limón verde en la cartera para cortar todo lo negativo , la carta del Mago y junto a tu signo es de buena fortuna en cuestiones de juegos de azar y lotería, pero también la carta del tarot me dice que debes de cuidarte de traiciones económicas que trates no confiar tanto que es mejor ser mas cauteloso a tu alrededor.

Escorpión

En la carta del tarot te salió El Juico y el Arcángel Rafael es que te va guiar en estos días y te indica la carta del juicio que es el momento de enderezar el camino que nunca estar tarde para ser feliz que no te quedes donde no te quieren y vuelvas a retomar la felicidad que si tienes algún problemas legal que será resulto a tu favor que el arcángel Rafael te va guiar en tu vida para ayudarte a resolver tus pendiente sy sobre todo a darte la salud que tanto deseas tener solo pídele que te tendrá su ayuda de inmediato, son días de volver a empezar los estudios que nunca es tarde para volver empezar que no dudes que el conocimiento es la sinergia perfecta del éxito, tu mejor dia es el viernes, tus números mágicos son 17,19 y 32, tu color es el amarrillo y verde, tus signos compatibles piscis, acuario y cáncer, tu punto débil las infecciones viral garganta y pulmones, esta carta del tarot que te dice que te cuides de los enemigos ocultos que nunca deberás de confiarte en ninguna forma de nadie, es el tiempo de renacer en todo lo que quieras lograr en tu vida personal como una pareja estable y tener un patrimonio para tu futuro poder comprar una casa, eres líder natural son tiempos de empezar una carrera política o de comunicaciones.

Sagitario

En la carta de tarot te salió la Torre que significa que tendrás la oportunidad de realizarte en cuestión de negocios propios que no quietes el dedo del renglón que muy pronto veraz resultados favorables, esta carta del tarot te indica que dejes a un lado la soberbia y el ego que eso no te esta ayudando en tu día a día solo se alejan de ti las personas que realmente quieren así que piensa en grande y camina con humildad, cuidado con los problemas legales y de trabajo es mejor no opinar y no seguir ningún tipo de discusión, te llega la oportunidad de crecer mas en lo profesional en el extranjero, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 05,10 y 31, tu color es el rojo y azul, tu punto débil riñones y páncreas, el arcángel miguel es el que te va ayudar a quitarte envidias, mal de ojo y sobre todo la brujería de un ex amor pídele que te ayudara estar mejor, la carta de la torre te indica la necesidad de libertad y estar constantemente en viajes, el día 15 de julio que va ser tu día mágico te dice que es el tiempo de alejarte de las personas negativas que solo buscan por interés que aprendas a seleccionar bien las personas que te rodean, son tiempos de ahorrar para tu futuro, sacas tu pasaporte y visa americana, te regalan una mascota que te hará muy feliz.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Mundo que nos indica que estas en el fin de un ciclo de tu vida pero también nos dice que estas en el comienzo de nuevas aventuras y que tendrás en tu futuro mejores resultados de proyectos y que la riqueza será tu aliado en estos días así que no lo dudes deja atrás el pasado, esta carta del mundo nos recalca que seguirán los viajes los tramites de residencia del extranjero y sobre todo de poderte realizar en cambios amorosos que el signo compatible va ser aries, tauro y virgo así que déjate querer, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 07,24 y 30, tu color es el verde, punto débil la infección por bacterias cuidado con la piel y vías urinas trata de ir con tu medico, el arcángel Uriel va ser tu guía y el que te ayudara a que te paguen deudas del pasado y recibas nuevas propuesta de proyectos con mas dinero, tendrás el éxito en tus manos para poder realizar cualquier cambio positivo en tu vida que la fuerza espiritual va a estar de tu lado y que debes de aprovecharla, recuerda que no siempre vas a tener la razón déjate ayudar en cualquier problemas que este atravesando que por eso tienes familia que son tu pilar de vida, sacas tu permiso de migración para irte de viaje en agosto, arreglas un asunto de un titulo de coche para venderlo, serán días de felicitad plena.

Acuario

En el horóscopos del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que nos dice que son tiempos de progresar en lo laboral que no te detengas que tu signo es el que mas tiempo dura en el mismo lugar pero esta carta nos dice que es el momento de abrazar la riqueza y tener mas estabilidad en tu vida, tus números mágicos con cinco golpes de suerte es 06,15 y 33, tu color es el amarrillo y naranja, tu punto débil la depresión los nervios alterados recuerda que tu signo es muy sensible de lo que te rodea que trates de estar con personas positivas y salirte a caminar al campo para que la naturaleza y el sol te ayude a estar mejor de salud que el arcángel Rafael es el que te va ayudar a restablecer tu animo y salud que le pidas que veraz resultados casi inmediatos, tu mejor dia es el miércoles, tu signo del amor compatible es el leo y libra, recuerda que la carta del tarot te indica estas en madurez mental es decir que estas en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás es decir la conciencia humana, la energía de la carta de la rueda de la fortuna es suprema si sabes utilizar en tu favor te va ayudar a crecer en lo profesional es decir que debes ser mas astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice, semana de revisión de laboral y auditoria, te llega una invitación de salir de viaje a finales de mes de julio ve preparándolo.

Piscis

En el horóscopos del tarot te salió la carta del As de Oros que esta carta junto a tu signo significa prosperidad sin limites que deberás quitarte miedos y enfrentar los retos que necesitas para ser feliz y tener las abundancia, revisión laboral en estos días para cambios de puesto laboral, ten cuidado con las decisiones que tomes que eso después no hay reversa por eso trata de controlar tu mal carácter y no hablar en ese momento, el arcángel metatron es que el va guiar en esta semana para que le pidas riqueza y prosperidad que tendrás en tu vida y los números de la suerte en la lotería es 02,24 y 69, tu color es el verde y blanco, tu punto débil es el colesterol y presión alta ve con tu medico a una revisión, tu signo compatible es Cáncer y escorpión, que el día mágico es el 15 de julio te dice que es el momento de invertir en tu futuro como una casa o coche que se te va dar sin problema, esta carta del As de oros que no caigas en fraudes que leas siempre que vas a firmar y trata de arreglar asuntos que tengas pendiente legal, en el amor te dice que no debes de jugar con los sentimientos de los demás que si esa persona no te interesa es mejor dejarla y ya tener alguien mas compatible con tu signo, té llega la propuesta de trabajar en el extranjero diles que si que son tiempos de cambios y madurez mental, estudia arte, canto o actuación que se te va dar sin ningún problema.

