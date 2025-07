Misoprostol y mifepristona, “enemigos silenciosos”, de alto riesgo para niñas y adolescentes: Dr. Joaquín Ruiz

La automedicación de los fármacos misoprostol y mifepristona para poner fin a la vida que se desarrolla en el vientre materno son auténticos “enemigos silenciosos” para las mujeres porque pone en riesgo su salud y su vida, alertó el Dr. Joaquín Ruíz Sánchez, médico especialista en gineco obstetricia.

En entrevista, el especialista explicó que el origen y vigencia del uso de este tipo de medicamentos es para combatir la gastritis, no como un método para cancelar la vida de un bebé por nacer, como falsamente se hace creer entre niñas y adolescentes, principalmente, quienes recurren a la automedicación de estos químicos.

El especialista en salud de la mujer consideró que la venta sin ningún tipo de regulación de ambos químicos, misoprostol y mifepristona es un riesgo latente para la salud materna porque su uso y consumo desencadenan daños en órganos internos de la mujer embarazada como lo es el útero y el sistema digestivo, entre otros.

Que quede claro: el único fin de las pastillas, equivocadamente utilizadas para abortar, es inducir una hemorragia, que en ocasiones lleva hasta la muerte de la paciente, sobre todo cuando no hay una debida atención y supervisión médica, sobre todo un diagnóstico sobre el estado de salud de la mujer que los ingiere.

Alertó sobre la medicación que ocurre en internet y redes sociales en donde personas que no son médicos ni especialistas en salud, sugieren y hasta explican el consumo de los químicos, lo que representa peligroso para a salud y la vida de quienes siguen esas sugerencias.

En este sentido recordó el caso de María del Valle, una joven argentina que perdió la vida por ingerir este tipo de medicamentos, los cuales se venden y consumen sin control y al margen de una prescripción médica especializada.

También citó los casos de Amber Thurman, de EU, quien perdió la vida derivado de una sepsis puesto que restos de placenta se quedaron dentro de su cuerpo luego del aborto provocado con misoprostol y mifepristona. Otro caso que refirió el especialista es el de Renata “N”, una niña de 12 años que llegó en estado de coma al hospital, en Hermosillo, Sonora, luego de ingerir 15 pastillas para provocarse la expulsión del bebé en su vientre.

En la mayoría de los casos adolescentes y mujeres adultas recurren a esos químicos en absoluta soledad y abandono, no solo del médico, sino de la propia familia y la pareja. Por eso creo que utilizar misoprostol o mifepristona no solo no representa una solución, sino que abona a dejar sola a esa mujer que requiere ayuda integral de otro tipo, no exponiendo su propia vida, dijo el gineco obstetra.

"Eso es lo que pone en riesgo la vida de otras mujeres, se automedican sin medir o conocer las consecuencias. Van solas, lo consiguen en la farmacia, lo consiguen en internet, se lo administran en soledad", señaló el doctor Ruíz Sánchez, quien lamentó que niñas y adolescentes pongan en riesgo su vida sin ni siquiera saberlo por la falta de acompañamiento.

Recordó que cada mujer puede reaccionar diferente a los medicamentos e hizo un llamado a los doctores a que sean una representación de la sociedad. Un médico que prescribe esos medicamentos sin que exista un auténtico historial clínico o conozca a detalle el perfil de la paciente, no solo no cumple con su función, sino que pone en riesgo a esa persona.

Pero si esa persona actúa por su cuenta, en soledad, los riesgos de que tenga efectos irreversibles en su salud, como hemorragias internas, son muy altas.

El Dr. Joaquín Ruiz hizo una recomendación:

“Que veamos a esta mujer que viene solicitando este medicamento no nada más como un útero ocupado de un bebé, sino como una mujer que tiene un contexto, que está en una circunstancia de riesgo, y que yo, como médico, soy el primer contacto con la sociedad y que tengo que ver su situación”.

Subrayó: nadie quiere un aborto y cualquier aborto es riesgoso, no existe aborto seguro, por ello tenemos que evitar que estos medicamentos generen nuevas víctimas.