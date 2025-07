Si tu gata duerme todo el día y está desmotivada, este es el insólito motivo

A menudo es común que una gata duerma todo el día, que no muestra interés por jugar ni reaccionar ante estímulos. Lo cierto es que esto no implica necesariamente que esté enferma. En muchos casos, esta aparente apatía esconde algo más profundo: la desconexión con su instinto natural de caza.

De acuerdo con un reciente artículo de La Vanguardia, conductistas y veterinarios especializados advierten que la falta de estímulos predatorios puede afectar el bienestar integral del gato doméstico. “Lila dormía mucho, no reaccionaba ni jugaba. Estaba apagada”, relata una tutora en el artículo. Hay que decir que la situación del animal cambió cuando comenzaron a estimularla con juegos que simulaban la caza.

Gatos. Foto: iStock

Sobre eso, es preciso acotar que la caza no es solo una forma de alimentarse: en los gatos, es una necesidad conductual, aún en aquellos que viven en departamentos, reciben alimento balanceado y tienen una vida segura. Los felinos necesitan acechar, perseguir, atrapar. Esa secuencia, llamada conducta predatoria, activa procesos mentales y físicos fundamentales para su equilibrio.

Esto es lo que sucede cuando los gatos no pueden cazar

Cuando nuestros felinos no pueden cazar, muchos gatos desarrollan frustración, sobrepeso, estrés, trastornos del sueño o incluso agresividad. Otros, como Lila, simplemente se apagan. Pero esto no es porque están deprimidos, sino porque carecen de propósito. En ese sentido, los especialistas recomiendan estimular este comportamiento de forma cotidiana, a través de juegos estructurados, como juguetes que imiten presas (como plumas o ratones), premios escondidos o túneles improvisados pueden funcionar como disparadores.

Gatos. Foto: iStock

Dedicar al menos dos sesiones de 10 a 15 minutos diarios a este tipo de actividad, evitando la sobreestimulación y respetando los tiempos del animal. Los beneficios son múltiples: mejora el estado físico, se regula el apetito, disminuye la ansiedad y se fortalece el vínculo con la persona que lo cuida. Eso sí: ante un cambio de conducta repentino o prolongado, lo primero es descartar un problema médico. Si todo está bien físicamente, es momento de pensar en lo emocional y ambiental.

“Muchos dueños piensan que su gato está viejo o perezoso, cuando en realidad necesita desafíos que lo conecten con su esencia”, manifiesta la conductista Desirèe Olmeda. En resumen, un gato que no juega, no explora ni se activa, probablemente no esté aburrido: está desestimulando. Dicha solución no requiere tecnología ni grandes gastos, sino una mirada más natural de su comportamiento: darle espacio para ser, de nuevo, un cazador.

