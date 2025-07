¿Te enojas mucho? Médicos ALERTAN sobre los daños a tu salud por hacer corajes y acumular ira

¿Alguna vez has notado comportamientos dañinos hacia tu salud o persona cuando te enojas? Lo anterior no es algo únicamente tuyo ni mucho menos es casualidad, sino que existe una relación directa entre la ira, la hostilidad y la agresividad con el cómo te sientes. Y si no tienes cuidado con el control de tus emociones, ¡puedes desarrollar enfermedades de importancia médica!

Lo anterior ocurre porque este tipo de emociones terminan por causar cambios en tu organismo y así, liberando hormonas relacionadas al estrés que tarde o temprano cobrarán factura en tu salud. Por si fuera poco, muchas personas que no saben manejar su ira y comportamientos hostiles también pueden comenzar a tener comportamientos agresivos que los pueden poner en peligro o afectar sus relaciones interpersonales.

Sin embargo, la peor parte no es todo lo que ya te contamos hasta ahora, pues ciertos patrones del comportamiento llevan a cambios en el estilo de vida como pueden ser los atracones, que se pueden dividir tanto en la bulimia, como llevar hasta la obesidad y por lo tanto, aumentar el riesgo de desarrollar diabetes.

Un estudio publicado por la Universidad de Medicina y Farmacia 'Carol Davila' Bucarest, Rumania, en el Psychiatry and Clinical Neurosciences demostró los efectos negativos de la ira y la conducta hostil en la salud de las personas, es decir, cuáles son las enfermedades que se pueden detonar a causa de este tipo de emociones y conductas.

La diabetes es una de las enfermedades que podrías desarrollar. (Foto: Pexels)

"La literatura demuestra que la ira, ya sea reprimida o expresada, puede desencadenar diversas enfermedades, influir en la conducta de las personas con bulimia nerviosa o ser la causa del creciente número de accidentes de tráfico", se lee en el estudio de Psychiatry and Clinical Neurosciences.

¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me enojo demasiado?

Las investigaciones que relacionan nuestro estado anímico con la salud han demostrado, tal y como lo indica el estudio realizado por la Universidad de Medicina y Farmacia 'Carol Davila' Bucarest, Rumania, detalla que cuando una persona vive con demasiada ira y actitudes hostiles puede ocasionarle enfermedades graves y de importancia médica, además de algunas relacionadas a los trastornos alimenticios.

De acuerdo con las investigaciones que confirman lo anterior, las personas que suelen vivir en este estado donde prevalecen sentimientos como el enojo y que en algunos casos los pueden llevar a agresiones o accidentes de auto, pueden hacerlos más propensos a desarrollar enfermedades coronarias, diabetes y bulimia, tan solo por mencionar algunos de los problemas más comunes.

Ante ello, los expertos del estudio antes citado resaltan la importancia de sobre llevar la irá y las conductas hostiles con un psicólogo para también tratar de controlar dichas manifestaciones, y es que además de la salud física, se puede afectar la salud mental por sus emociones y posibles agresiones, que llevan a los pacientes a afectar sus relaciones interpersonales. ¡Aprende a controlar la ira! (Foto: Pexels)

"Debido a que la literatura científica ha demostrado la conexión entre la ira, la hostilidad y la agresividad y diversos riesgos para la salud, la intervención para curar o prevenir estas enfermedades no debe ser sólo farmacológica, sino también psicológica; los terapeutas deben insistir en formas de manejar estas conductas para prevenir enfermedades y cualquier tipo de riesgo que ellas pudieran implicar", concluyen los expertos.

Enfermedades coronarias

Si eres de las personas que todo el tiempo vive con ira acumulada, es importante que sepas que esta emoción tiene una relación e impacto directo con las enfermedades cardiovasculares del Eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal y del sistema nervioso, lo anterior porque se activan estas zonas y a su vez liberan orticosteroides y catecolaminas (hormonas del estrés) en exceso ocasionando así: "modificaciones hemodinámicas y metabólicas, problemas vasculares y trastornos del ritmo cardíaco".

Riesgos latentes: Estilo de vida poco saludable con adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos.

Estilo de vida poco saludable con adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo o el consumo excesivo de alimentos hipercalóricos. Posibles enfermedades a desarrollar: Cardiopatía coronaria, aterosclerosis coronaria, hipertensión.

Bulimia

Los expertos también hablan de una posible conducta bulímica cuando las personas tienen mucha ira y conductas hostiles, ya que se ha encontrado que pacientes con este problema tienen mucha relación con emociones negativas como esta. En estudios realizados con mujeres, se ha encontrado que estos comportamientos las pueden llevar con mayor facilidad a los atracones.

Diabetes Tipo 2

Otra enfermedad de preocupación por culpa de la ira es la Diabetes Tipo 2, pues su desarrollo se asocia con malos comportamientos de la salud y por la activación del sistema nervioso simpático. Cabe destacar que posibles explicaciones en esta relación es que la ira termina por afectar el estilo de vida de las personas y que un temperamento irascible puede llevar a malos hábitos que desencadenen la enfermedad y la obesidad.

¿Cómo controlar la ira y los enojos?

Una de las recomendaciones de los profesionales de la salud para controlar la ira, los enojos, las agresiones y los comportamientos hostiles es hacerlo de la mano de un terapeuta; sin embargo, la Clínica Mayo también tiene una lista de consejos para controlar el mal temperamento y que puedes poner en práctica.