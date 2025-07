Confirman que tener un perro o un gato podría ayudarte a mantener la memoria con el paso del tiempo

Las mascotas representan una enorme compañía para todas las personas, ya que brindan cariño y compañía, es por ello que las mascotas podrían tener un impacto positivo en la salud cerebral. Al menos así lo sugiere un reciente estudio publicado en Scientific Reports, que examinó la relación entre la tenencia de animales de compañía y el deterioro de la memoria a lo largo del tiempo.

La investigación, liderada por Adriana Rostekova del Departamento de Psicología de la Universidad de Ginebra, analizó datos de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE), recopilados entre 2004 y 2022. Durante este período, el estudio evaluó la función cognitiva de personas mayores de 50 años, comparando aquellos que conviven con mascotas y las personas que no.

Perros. Foto: Freepik

Se conoció que los perros y gatos son aliados de la mente

Lo cierto es que los resultados fueron contundentes, ya que las personas que tenían perros o gatos mostraron un deterioro más lento en múltiples funciones cognitivas, en comparación con quienes no tenían mascotas o convivían con especies como aves o peces. En particular, los dueños de perros preservan mejor la memoria inmediata y diferida, mientras que los dueños de gatos mostraron una mayor fluidez verbal y mejor memoria diferida.

Lo cierto es que esa acción podría explicarse por la interacción física y social más activa que se tiene con perros y gatos. Pasear con un perro, por ejemplo, fomenta el ejercicio físico y el contacto social, mientras que la compañía de un gato puede aportar estabilidad emocional y compañía en momentos de soledad.

Perros. Foto: Freepik

¿Por qué las mascotas ayudan al cerebro?

La ciencia ya ha demostrado que todo lo relacionado con el aislamiento social y la inactividad son factores de riesgo en el envejecimiento cognitivo. Hay que decir que tener una mascota puede reducir la soledad, estimular rutinas y generar vínculos emocionales, lo que, según los investigadores, constituye una “reserva relacional” que interactúa con la reserva cognitiva del cerebro.

Aunque las aves o peces no generaron beneficios cognitivos significativos, los expertos no descartan que el tipo de vínculo influya más que la especie. En cualquier caso, este hallazgo refuerza la idea de que tener un perro o un gato no solo mejora el presente, sino también el futuro de nuestra salud mental.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué dice la psicología de las personas obsesionadas con las mascotas?

Adiós al maltrato animal: cómo realizar la denuncia en CDMX