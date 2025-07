¿Para qué sirve ponerse el corrector en forma de X en la papada después de los 50 años?

¿Tienes más de 50 años y no sabes cómo usar el maquillaje para verte como de 20? Un error común entre las mujeres maduras es seguir aplicando la base, el corrector, las sombras o el rubor tal y como lo han hecho toda la vida, cuando tienen que adaptarlo ya no sólo a su tipo de rostros, sino a las necesidades del cutis para que las arrugas, líneas de expresión o flacidez no se marquen más.

Sin embargo, no siempre sabemos cómo conseguir que el maquillaje nos deje con resultados perfectos como lo son una piel lisa y casi de porcelana, hacer que las facciones se vean más finas y delicadas y por supuesto, rejuvenecernos. Es por ello que hoy queremos compartirte un truco de maquillaje que ya es viral en redes sociales y para el que únicamente necesitas corrector y aplicarlo en forma de X.

¿Habías escuchado de este truco?, si la respuesta es no, aquí te compartimos el tutorial para que le saques el mayor provecho a tu corrector marrón, ya que con él puedes disimular la papada y la flacidez que hay en la zona, misma que después de los 50 años se comienza a notar por la pérdida de elasticidad de la piel. ¡Sigue estos consejos!

¿Cómo puedo disimular la papada con maquillaje?

Disimular la papada y flacidez que rodea al mentón del rostro es mucho más fácil de lo que te imaginas y para ello únicamente necesitas un corrector marrón, uno de tu tono de piel y una brocha gruesa para difuminar. Fue la maquilladora profesional y asesora de belleza María Sánchez Marín, quien compartió este truco en Instagram y el resultado ya es viral.

Maquilla tu rostro de forma habitual y como más te sientas cómoda, pues este truco de belleza únicamente se aplica en la papada. Colócate frente a un espejo y levanta el rostro para que la zona de la papada quede descubierta. Toma un corrector marrón y traza una X justo en la zona del óvalo debajo de la barbilla. Acompaña la X con un par de líneas que definan tu mandíbula, es decir, que una la tendrás que colocar en la parte inferior a las mejillas y la otra en la zona de la papada; repite esto en las dos mejillas. Ahora toma tu brocha y difumina bien. Después toma un corrector de tu tono de piel o ligeramente más claro para darle más luz al rostro y justo por encima de las dos últimas líneas que trazaste, aplícalo y difumina. Sella con polvos traslúcidos y estarás lista para brillar ante todos.

¿Cómo eliminar la papada? Ejercicios fáciles y rápidos para hacer en casa

Sin los trucos de maquillaje no son suficientes para ti y en cambio buscas soluciones que den resultados permanentes, también puedes realizar ejercicios fáciles y que no te robarán más de 10 minutos al día, pero que son extremadamente efectivos para eliminar la papada para siempre.

A continuación te compartimos una rutina en la que con ayuda de movimientos del cuello y de la cabeza, además de la mandíbula y de la lengua, lograrás tensar y fortalecer las zonas que con la edad pierden resistencia y se vuelven flácidas, ocasionando así la molesta papada. ¡Ponlos en práctica.