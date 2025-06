Nana Calistar: Capricornio una traición te golpeará el corazón HOY 9 de junio

La astrologa Nana Calistar nos trae las predicciones del horóscopo para hoy 9 de junio, fecha en que algunos signos zodiacales deberán poner más atención de todo lo que pasa a su alrededor, pues se avecinan traiciones y desamores. Así que no pierdas detalle de nada y lee el mensaje que los astros tienen para ti esta semana.

Horóscopo de Nana Calistar hoy

Piscis

Si recientemente terminaste una relación, hoy es un buen día para comenzar de nuevo y dejar atrás todo lo que te causó dolor, no te dejes atrapar por provocaciones que solo empeoran las cosas, es momento de dejar la flojera y ponerte en acción si quieres alcanzar tus metas, especialmente si estás pensando en cambios grandes como mudarte o comprar un auto, tienes las capacidades para lograr lo que te propongas, solo evita escuchar las dudas o críticas de otros.

Acuario

No te distraigas ni pierdas al amor de tu vida por alguien que quizá conocerás pronto, si ya tienes pareja, evita complicarte con terceros, porque eso solo puede hacer que todo se caiga, tendrás mucho trabajo y responsabilidades, tanto en lo laboral como en lo familiar, así que prepárate para algunos gastos importantes.

Capricornio

Cuida la forma en la que hablas de tus seres queridos, podrías decir algo que después lamentes, no permitas que otros tomen decisiones por ti, aprende a confiar en tu criterio y en lo que realmente quieres, si estás en una relación, evita caer en la rutina, porque eso puede enfriar las cosas y generar problemas. En el amor, podrían surgir conflictos por celos o inseguridades, lo importante será mantener la calma y fortalecer la confianza, no esperes nada de nadie.

Sagitario

Un amor pasajero podría aparecer de la nada, y aunque no sea duradero, podría dejarte una buena experiencia, además, se viene un cambio importante relacionado con el trabajo o el dinero que te beneficiará mucho si sabes aprovecharlo, un familiar que vive lejos podría visitarte pronto, y pasarán momentos agradables juntos, es momento de fortalecer la comunicación con tu familia.

Escorpión

Es momento de cambiar tu actitud y enfocarte en lo positivo, atraerás cosas buenas solo si trabajas en tu mentalidad y dejas de engancharte con provocaciones de personas que solo buscan verte mal, si te dejas llevar por impulsos podrías cometer errores que más adelante te costará mucho corregir. Presta más atención a tu salud, especialmente a dolores en la espalda o molestias que has estado ignorando.

Libra

Deja de esperar tanto de los demás y concéntrate en reconectarte contigo mismo, escucha lo que tu corazón te dice y sigue tu intuición, una persona del pasado podría volver, pero no trae nada nuevo ni positivo, si ya te lastimó antes, no permitas que repita la historia, solo busca llenar un vacío momentáneo. Si tienes pareja, dale espacio y tiempo para conocerla mejor, hay cualidades en ella que podrían sorprenderte y fortalecer aún más la relación a veces te desanimas fácilmente al no ver resultados rápidos.

Virgo